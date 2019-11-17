Александр Фролов: Мы создаем условия для доступности дошкольного образования

Депутат областного Собрания Александр Фролов принял участие в открытии нового детского сада в округе Майская Горка в Архангельске.
Дошкольное учреждение на 280 мест на улице Стрелковой было построено в рамках реализации нацпроекта «Образование» при софинансировании из областного бюджета. Стоимость контракта составила более 197,2 млн рублей. В торжественном открытии садика приняли участие депутаты ГосДумы Елена Вторыгина и Дмитрий Юрков, глава администрации Архангельска Игорь Годзиш, депутаты областного Собрания и городской Думы областного центра.
Двухэтажное кирпичное здание с навесным вентилируемым фасадом общей площадью 53,2 тыс. кв. м было построено за 14 месяцев. Подрядная организация ООО «Белый дом» сдала садик городу «под ключ», полностью оснащенным всем необходимым. В групповых помещениях – современная мебель, сантехника, развивающие игрушки и пособия. Также садик располагает собственным музыкальным и спортивным залами, помещениями для кружковых занятий. Имеется оборудованный медицинский блок и собственная прачечная. Просторный пищеблок соответствует всем санитарным требованиям. На территории детсада установлены веранды, современное игровое оборудование, а на прогулочных площадках – специальное антитравмотическое покрытие.
- У нас будет набрано 12 групп, в том числе на первом этаже – группы для раннего возраста – дети с 1 года. Штат педагогических работников полностью укомплектован – 24 воспитателя и 6 специалистов – логопеды, музыкальные работники, социальные педагоги. Также набран весь вспомогательный и технический персонал, - рассказала заведующая детским садом №157 «Сиверко», филиалом которого стало новое здание Наталья Куперман.
Кстати, основное здание детсада «Сиверко» на ул. Полины Осипенко 7 к. 2 было открыто совсем недавно – в марте 2015 года после масштабной реконструкции, на что по программе развития Архангельска как областного центра было направлено 92 млн. рублей. Сейчас в Майской Горке при поддержке областного и федерального бюджета идет строительство еще двух детских садов на 280 мест каждый. На стройплощадке напротив гимназии №25, ведется кирпичная кладка стен, уже видны очертания здания. Еще один детсад строится на ул. Карпогорская.
- В результате в Майской Горке, где население быстро растет, много молодых семей мы создаем условия для доступности дошкольного образования. В целом по региону по областной инвестиционной программе 1,2 млрд. рублей выделяется на строительство объектов образования: 10 детских садов на 1840 мест и 3 школы на 1200 учащихся. 3 детсада и 1 школа строятся в Архангельске. Рассматривается вопрос о возведении здания для начальных классов школы №35, которое можно возвести на ул. Первомайской. Кроме того, в планах реконструировать в столице Поморья 20 детских садов (около 1000 дополнительных мест), что сопоставимо со строительством 3-4 новых дошкольных учреждений. Совместными усилиями города и области мы должны выполнить целевые показатели поставленные Майским указом президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Образование», - подчеркнул депутат областного Собрания Александр Фролов.