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В новогоднюю ночь изменится движение транспорта по Архангельску

Так, с 23.00 30 декабря 2019 года до 4.00 1 января 2020 года закрываются для движения транспорта:

- набережная Северной Двины – от улицы Карла Маркса и до улицы Свободы;

- улица Петра Норицына – от набережной Северной Двины до проспекта Троицкий;

- улица Северных конвоев – от набережной Северной Двины до проспекта Троицкий.

С 00.30 до 3.00 1 января 2020 года будут закрыты для проезда машин:

-  улица Пионерская (от дома №46 по ул. Победы до дома №1 корпус 1 по ул. Лесотехническая);

- улица Лесотехническая (от дома №46 по ул. Победы до ул. Байкальская, 1).

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

24 декабрь 12:20 | : Будни

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