В новогоднюю ночь изменится движение транспорта по Архангельску

Так, с 23.00 30 декабря 2019 года до 4.00 1 января 2020 года закрываются для движения транспорта:
- набережная Северной Двины – от улицы Карла Маркса и до улицы Свободы;
- улица Петра Норицына – от набережной Северной Двины до проспекта Троицкий;
- улица Северных конвоев – от набережной Северной Двины до проспекта Троицкий.
С 00.30 до 3.00 1 января 2020 года будут закрыты для проезда машин:
- улица Пионерская (от дома №46 по ул. Победы до дома №1 корпус 1 по ул. Лесотехническая);
- улица Лесотехническая (от дома №46 по ул. Победы до ул. Байкальская, 1).
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)