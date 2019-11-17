Архангельск не попал в список самых депрессивных городов России. Зато Сочи и Симферополь…

По данным федерального социологического опроса, проведённого в декабре 2019 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, самыми депрессивными россиянами стали жители Норильска, Перми и Саратова.
Респондентам задали четыре вопроса: вы часто грустите? Вы получаете удовольствие от жизни? Вы довольны собой? Вы считаете себя депрессивным человеком?
Рейтинг городов России с самыми депрессивными жителями: Норильск (1), Пермь (2), Саратов (3), Челябинск (4), Омск (5), Брянск (6), Череповец (7), Екатеринбург (8), Уфа (9), Санкт-Петербург (10), Красноярск (11), Владивосток (12), Тамбов (13), Чита (14), Новосибирск (15), Иваново (16), Волгоград (17), Москва (18), Ростов-на-Дону (19), Самара (20), Воронеж (21), Астрахань (22), Краснодар (23), Сочи (24) и Симферополь (25)