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Contradens novoselovi. Моллюск из Лаоса теперь носит имя архангелогородца

Имя известного архангельского биолога Новоселова (контраденс Новоселова) теперь носит моллюск, обнаруженный учеными в водах Лаоса.

Его (не ученого) обнаружила в мутных водах Меконга экспедиция исследователей из Архангельска, работавших в Юго-Восточной Азии по гранту от National Geographic.

Обнаружил «новичка» президентский стипендиат Виталий Спицы. Это не первое его научное открытие, он известен в биологическом мире благодаря обнаруженным новым видам и подвидам бабочек Eudiaphora tienshanensis (Эудиафора тяньшаньская) и Eudiaphora turensis nozimdjoni (Эудиафора Нозимджона) и ледникового шмеля Bombus glacialis.

Отличительные особенности моллюска - несколько меньший размер, яйцевидную форму раковины, миниатюрные насечки в области «макушки», более развитые зубы и т.д. Находится на грани вымирания, так как для экосистемы Северного Лаоса характерно загрязнение речных вод и эрозия почвы.

Наблюдатели сравнили фотографии Александра Новоселова (вверху) и обнаруженного в Лаосе моллюска (внизу)… ничего общего.

 

23 декабрь 12:08 | : Будни

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