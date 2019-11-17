Contradens novoselovi. Моллюск из Лаоса теперь носит имя архангелогородца

Имя известного архангельского биолога Новоселова (контраденс Новоселова) теперь носит моллюск, обнаруженный учеными в водах Лаоса.
Его (не ученого) обнаружила в мутных водах Меконга экспедиция исследователей из Архангельска, работавших в Юго-Восточной Азии по гранту от National Geographic.
Обнаружил «новичка» президентский стипендиат Виталий Спицы. Это не первое его научное открытие, он известен в биологическом мире благодаря обнаруженным новым видам и подвидам бабочек Eudiaphora tienshanensis (Эудиафора тяньшаньская) и Eudiaphora turensis nozimdjoni (Эудиафора Нозимджона) и ледникового шмеля Bombus glacialis.
Отличительные особенности моллюска - несколько меньший размер, яйцевидную форму раковины, миниатюрные насечки в области «макушки», более развитые зубы и т.д. Находится на грани вымирания, так как для экосистемы Северного Лаоса характерно загрязнение речных вод и эрозия почвы.
Наблюдатели сравнили фотографии Александра Новоселова (вверху) и обнаруженного в Лаосе моллюска (внизу)… ничего общего.