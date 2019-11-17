«Украденная Победа». Северодвинский капитан запаса преподал урок патриотизма

ВЫСТУПЛЕНИЕ
капитана 1 ранга запаса КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
Тема: «Победители и побежденные. Украденная победа».
Исполнил: преподаватель цикла паросиловых установок
капитан 1 ранга запаса КУЗНЕЦОВ Евгений Владимирович
Северодвинск
декабрь 2019 г.
9 мая 2020 года мы будем праздновать 75-летие Великой Победы Советского народа и его доблестных Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Великая Отечественная война стала важнейшей и решающей частью Второй мировой войны. Это была самая кровопролитная битва Советского Союза с полчищами фашистской Германии и ее европейских союзников. СССР потерял более 27 миллионов человек, в том числе, около 12 миллионов военнослужащих.
После героической битвы, развернувшейся за Москву и Сталинград, Кавказ и Заполярье, прорыва Ленинградской блокады и разгрома немецких войск на Курской дуге (в этом сражении принимало участие 6 тысяч танков, до 19 тысяч артиллерийских установок, более 4 тысяч самолетов и около 1 миллиона солдат) преимущество перешло к Вооруженным Силам Советского Союза, которые сначала восстановили законные границы страны, а затем освободили Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию, Югославию, Чехословакию и весной 1945 года, несмотря на яростное сопротивление фашистов, ворвались в Берлин. 1 мая 1945 года, примерно в 3 часа, бойцы Советской Армии Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над Рейхстагом Знамя Победы.
В российской истории есть события, золотом горящие на скрижалях её ратной славы. И одно из них – Сталинградская битва (17 июля 1942–2 февраля 1943 гг.).
Гигантское по масштабам сражение ВОВ развернулось во второй половине 1942 года на берегах Волги. На отдельных этапах в нём с обеих сторон участвовало более 2 млн. человек, около 30 тыс. орудий, более 2 тыс. самолётов и такое же количество танков.
За время Сталинградской битвы Вермахт потерял четверть своих сил, сосредоточенных на Восточном фронте. Его потери убитыми, пропавшими без вести и ранеными – составили около полутора миллионов солдат и офицеров.
И здесь, на берегах великой русской реки Волги было явление всем двунадесяти народам, уже возомнившим себя победителями в великой битве с Россией: высоко в небе, над Волгой, над хаосом исковерканной земли и сталинградских руин, стояла сама Пресвятая Богородица со Спасителем на руках. Такой иконы не писал никто. Но ее видело множество людей. Это чудо стало предвестником разгрома оккультного Черного рейха (ФОТО № 2). Свидетелем данного явления стал мальчик, который вместе с взрослыми укрывался в землянке, спасаясь от немецких обстрелов, ныне живущий в городе Волгограде Лев Сергеевич Тырин.
Победа в Сталинградской битве имела для СССР огромное международное и военно-политическое значение. Она наметила коренной перелом в ходе Второй мировой войны. После Сталинграда наступил период изгнания немецких оккупантов с территории СССР, сам Гитлер в своей ставке 1 февраля 1943 года заявил: «Возможности окончания войны на Восточном фронте путём наступления больше не существует…».
В результате Сталинградского сражения практически полностью из игры были выведены войска союзницы Германии – воинские формирования Италии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Хорватии и другие.
Турция отказалась от прямого вступления во Вторую мировую войну, что позволило часть Закавказской армии СССР направить на фронт.
Япония после Сталинградской битвы окончательно изменила планы по выступлению на Дальнем Востоке, что позволило перебросить на фронт из региона свежие сибирские и дальневосточные соединения.
Монголия из-за ослабления японцев увеличила поставки в СССР огромных запасов мяса, шерсти и знаменитых зимних военных полушубков.
Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан сначала 7 мая 1945 года в Реймсе (Франция), а затем 8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте. Капитуляция вступила в силу 8 мая в 23 часа и 1 минуту по центрально-европейскому времени, когда в Советском Союзе (в Москве) стрелки часов перевалили за час ночи. Соответственно, в СССР День победы над фашистской Германией отмечается 9 мая, а в некоторых европейских странах – 8 мая.
Вторая мировая война (1 сентября 1939 года – 2 сентября 1945 года) стала самой кровопролитной и разрушительной в истории человечества. Ее вместе с Италией и милитаристской Японией развязала фашистская Германия, и в эту войну оказались вовлечены 62 государства из существовавших на тот момент 73 (примерно 1,7 миллиарда человек). Боевые действия проходили на территории Европы, Азии, Африки и в акватории всех океанов. Это единственная война, в которой было применено атомное оружие.
7 мая 2005 года на Аллее партизан на Поклонной горе в Москве в ознаменование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне был открыт Памятник странам - участницам антигитлеровской коалиции. На церемонии присутствовали президент Российской Федерации Владимир Путин, тогдашний министр обороны Сергей Иванов, мэр Москвы Юрий Лужков, представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел России, послы Великобритании, Франции, США и стран СНГ и другие гости.
Памятник странам-участницам антигитлеровской коалиции представляет собой 20-метровую стеллу из белого мрамора, завершением которой служит позолоченная эмблема Организации Объединённых Наций. У подножия мемориала установлен постамент, на котором размещены четыре отлитые из бронзы фигуры солдат СССР, США, Великобритании и Франции. Прототипами воинов послужили реальные фотографии солдат, взятые из архивов.
Второй фронт (Западный) был открыт только 6 июня 1944 года, когда войска США и Великобритании высадились, наконец-то, в Северной Франции. До этого шли бои в Северной Африке, на Сицилии, в Италии, но даже Черчилль и Рузвельт справедливо считали их второстепенными театрами боевых действий.
На советско-германским фронте было разгромлено более 600 вражеских дивизий. Лучших и максимально оснащенных.
На Западном фронте – 176, в 4 раза меньше, многие, из которых состояли из призывников старших возрастов или неопытных новобранцев.
Протяженность советско-германского фронта была в 4 раза длиннее, чем все (!) фронты вместе взятые, где воевали союзники (включая Северную Африку, Италию, затем Францию, Германию и др. страны).
Даже после высадки западных союзников в Нормандии на начало июля 1944 года на советско-германском фронте действовало 235 вражеских дивизий, а на Западном фронте против союзных войск - всего 65.
Общие потери СССР в войне — более 27 миллионов человек. У союзников — 400 000 США и около 350 000 Англия. Что меньше, чем погибло ленинградцев во время блокады. Цифры говорят сами за себя.
Осенью 1942 года самый результативный снайпер Красной Армии Людмила Михайловна Павлюченко выступая с США перед молодежью произнесла слова, которые облетели весь мир: «Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?».
Советский Союз сражался длительное время один на один с превосходящими силами врага. Но именно в этот период на советско-германском фронте, а не где-либо в другом месте немецко-фашистские захватчики потерпели первые самые крупные поражения, от которых они не могли оправиться вплоть до своего полного поражения. Здесь Советские Вооруженные Силы, руководимые Коммунистической партией, сначала сорвали немецко-фашистский план «молниеносной войны», а затем, перехватив стратегическую инициативу, добились коренного перелома в войне и завершили разгром врага.
Решающую роль СССР в достижении победы признавали в годы войны и в Лондоне, и в Вашингтоне. Тогдашний премьер-министр Великобритании Черчилль 27 сентября 1944 г. в послании Сталину писал, что «именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины и... сдерживает на своем фронте несравненно большую часть сил противника». Он также признавал, что «сопротивление русских сломало хребет германских армий». Не менее характерно также свидетельство начальника генерального штаба американской армии в годы войны генерала Маршалла, который в июне 1945 г. в двухгодовом отчете военному министерству США писал, что героическая борьба Советского Союза против гитлеровской Германии, в особенности победа советских войск под Сталинградом, спасла американский народ от вторжения гитлеровских орд на территорию самих Соединенных Штатов.
Относительно помощи союзников, в том числе по Ленд-Лизу.
С июня 1941 года по август 1945 года Советский Союз выпустил более 112 тыс. боевых самолетов, более 103 тыс. танков и САУ, более 482 тыс. артиллерийских орудий, более 352 тыс. минометов. Таким образом, американские поставки составили по артиллерии – 2 %, по авиации – 13 %, по танкам и САУ – 7 % относительно того, что было произведено в Советском Союзе.
Что касается других видов вооружения, а также боеприпасов, то удельный вес их был еще меньше и составил, например, по автоматам всего 2 %, пистолетам – 1 %, по снарядам – 1 % от уровня производства в СССР.
Отечественные исследователи справедливо считают, что танки Т-34, самолеты ИЛ-2, боевые машины реактивной артиллерии БМ-13 («Катюша») и многие другие образцы советской боевой техники по своим качествам не имели себе равных в мире.
А как воевали русские давайте посмотрим на простом примере.
Сопротивлялись фашистам:
Дания 6 часов, Нидерланды 6 дней, Бельгия 8 дней, Польша 36 дней,
Франция 43 дня, Дом Павлова в Сталинград 58 дней.
Так что происходит в мире, кто не знает, кем завоевана победа.
В 2016 году известной французской исследовательской компанией Ifop и британской компанией Populus проведен опрос о вкладе стран каолиции в победу над фашистской Германией.
Итог - половина жителей Германии (50%) считают, что именно армии США принадлежит лидерство в победе над фашизмом.
Но все-таки именно в Германии, по сравнению со всей Европой, самое большое число людей вспомнили, что СССР был главной силой в борьбе с нацизмом. Реже всего отмечают вклад СССР в борьбу с нацизмом в США — всего 7%, и во Франции — 10%. А в Англии, например, 59% людей уверены, что это вообще англичане победили Гитлера.
Что победили американцы, скажут вам 90% жителей Франции. Есть даже опросы, которые ведутся здесь, начиная с 1945 года. У людей на улице спрашивали, какая нация внесла наибольший вклад в победу над фашизмом. В 1945-м большинство отвечали, что русские. В 2015 - что США.
Люди которые родились и выросли в СССР или в России но сегодня проживающие за рубежом рассказывают.
- Когда я ещё не жила во Франции, а только приехала с друзьями на каникулы посетить страну и попрактиковать язык (это было в 2009), мы сдружились с двумя молодыми французами. Им тогда было по 24 года, - рассказывает Вера Салочкина, ныне жительница Парижа. - Они решили провести нам экскурсию и в том числе повели нас в музей войны. Слово за слово, мой русский друг у них вдруг спрашивает: а вы знаете, кто выиграл-то Вторую Мировую войну? Они переглянулись и в один голос: американцы. Тут уже переглянулись мы. Сказать, что мы были в шоке от такого уверенного ответа, ничего не сказать. Выяснилось, что так им преподавали в школе, и никто не сомневался в том, что США освободили французов от фашистов, а затем и весь мир. Так в учебниках написано. А то, что погибло столько русских, так это говорит как раз о том, что они в этой войне проиграли, это же очевидно! Пока мы продолжали путь по лабиринтам музея, мой друг рассказывал французам об исторических фактах, свидетельствующих о великой победе российского народа, те слушали и, казалось, уже не были столь уверены в своей правоте.
Кульминацией стало то, что мы услышали дальше: из громкоговорителей, сохранившихся со времён Второй Мировой, доносилось: Vive la puissante Union Soviétique ! (Да здравствует могучий Советский Союз!). Это было уже при выходе из музея - то есть больше никаких сомнений быть не могло! Надо отметить, что про американцев там не было сказано ни слова.
- В прошлом году мальчик из семьи русских эмигрантов пришел на урок истории с докладом о Великой отечественной войне и подвиге советских солдат,- рассказывает Валерия Васильева, 7 лет живущая в бельгийском Антверпене. - Так ему два поставили и родителей в школу вызвали: «Зачем вы учите ребенка всякой ерунде». Шла даже речь о постановке семьи на учет в службе ювенальной юстиции.
- Моя дочь, окончив 11 классов в родном Санкт-Петербурге, поехала поучиться в частную школу в США, штат Пенсильвания, - рассказывает бизнесмен из Санкт-Петербурга Ростислав Литовцев. - На уроке истории она, услышав, что американцы победили фашизм, не сдержалась. Встала и выступила, рассказав всем, как было на самом деле. Про Красную армию, миллионы погибших, про блокаду. Учительница была в шоке. Так как, во-первых, сама ничего этого не знала. А в-вторых, у них там не принято перечить преподавателям. Дочке поставили двойку. Зато посмотреть на смелую русскую девушку потом в их класс приходила вся школа. Так она познакомилась с парнем, который стал впоследствии ее мужем. Сейчас у них трое детей.
В большинстве стран Европы почти уже не осталось следов подвига советского народа, хотя на их земле полегло 2,5 миллиона наших солдат. Мелких обелисков на братских могилах довольно много. А вот крупных монументов - пересчитать по пальцам одной руки. Памятники Алеше (русскому солдату-освободителю) есть в болгарском Пловдиве, австрийской столице Вене. В Будапеште, где погибло больше 180 000 советских солдат, раньше было несколько памятников. Но в начале 90-х их поубирали, а братские захоронения перенесли из центра города на кладбище Керепеши. В итоге пережил все это только один монумент на площади Свободы. На нем золотыми буквами написано: «Слава советским воинам - освободителям».
Самый известный и величественный памятник - это, конечно, берлинский Трептов-парк. Здесь стоит русский солдат с немецкой девочкой на руках, и золотая надпись: "Вечная слава воинам Советской армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за освобождение человечества".
А что же знают о второй мировой в Америке. Говорит театральный актер из Лос - Анжелеса Джеффри Джексон.
- В США нас учат, что мы выиграли Вторую Мировую войну, помогая союзникам в Европе и в одиночку победили Японию на островах, сбросив две ядерные бомбы. В школах не говорят, что в России погибло 27 миллионов человек (более чем в 50 раз больше, чем среди американцев!). Все, чему учат в США, это то, что СССР также воевал с нацистами, после чего советы сразу стали для американцев главным врагом. В 1950-х это называли «Красная паника». Но, справедливости ради, в американских университетах все же дают более полную информацию о Второй Мировой войне. И про 27 миллионов погибших там точно рассказывают.
- То есть среднестатистический американец не знает, что когда-то США и СССР были союзниками в этой войне?
- Нет, не знает. Среднестатистический американец понятия не имеет о деталях участия СССР во Второй мировой войне. Большинство американцев сказали бы, что союзниками были, к примеру, Англия, Франция и, возможно, Нидерланды.
В честь 75-летия Великой Победы в США выпустили юбилейную монету, что мы на ней видим - 3 флага (США, АНГЛИЯ и ФРАНЦИЯ) но без СССР и два президента.
Ну ладно, Америка далеко, а что-же, соседи.
27 января 2019 года в одном из самых печальных мест - на территории бывшего концентрационного лагеря Освенцим в Польше проходили мероприятия по случаю дня освобождения. Известный журналист Ева Меркачева в составе делегации от России была на этом мероприятии.
- Очень много говорилось со сцены о том, какой это ужасный лагерь. Сколько погибло людей, какие ужасные муки перенесли тут тысячи человек. И очень хорошо, что лагерь был освобожден от фашистов. Но кто освободил - ни слова. Я даже не помню, чтобы звучало словосочетание Красная Армия. Получается, будто концлагерь сам себя освободил, а вовсе не бойцы Красной армии. Явно этот факт всячески умалчивался.
Делегацию потомков освободителей встретили более чем странно.
- Официальные делегации занимали правую половину зала. Нас посадили на задние ряды, так что происходящего на сцене было абсолютно не видно. И ничего не понятно, так как перевода на русский тоже не было. Меня поразило, что не вспомнили ни одного слова по-русски, даже узники (на момент освобождения Освенцима в лагере были польские и еврейские дети). Даже спасибо не сказали. Все торжества проходили в здании, которое фашисты называли сауной. В действительности же, это была газовая камера.
Латвия и Литва: 9 мая - обычный рабочий день
- У нас тема Второй Мировой войны уже давно не актуальна,- говорит Вайда, учительница начальных классов из небольшого литовского города Каунаса. - Нет никаких парадов и венков. Может, на братском кладбище что-то и происходит. Но я не знаю, много лет там не была. «Бессмертный полк» - нет, не слышала даже.
- В латвийской Риге День Победы отмечают с довольно широким, по европейским меркам, размахом. 9 мая проводят концерты у памятника погибшим воинам, - говорит учительница английского из Риги Светлана Розенблюм. - Разбита полевая кухня, со сцены поют песни военных лет. Кто хочет — приходит с цветами. Раньше многие носили георгиевские ленточки. Но после 2014 (когда Крым стал русским) перестали. В основном русские приходят отмечать, конечно. Традицию ввел лет 10 назад наш мэр Нил Ушаков. Это все по его инициативе. В других городах тоже проводят праздники по инициативе местной администрации. В целом по стране 9 мая - обычный рабочий день.
И только в Китае в школах преподают, что огромную роль в разгроме немецко-фашистских захватчиков сыграл СССР и чтут память советских героев.
Доктор исторических наук, специалист по периоду Великой Отечественной войны, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков:
- Сразу после окончания Второй Мировой Войны весь мир однозначно считал, что главный вклад в победу над фашизмом внес именно СССР. И всем было понятно, что на 1945 год Красная Армия была самой сильной армией в мире. А тактику и стратегию ведения боя советскими войсками в Сталинградской, Курской битвах, Белорусской и Манчьжурских операциях до сих пор изучают в военных академиях США, как образцово показательные.
Но потом историю начали переписывать. Произошло это в несколько этапов, начиная с Холодной войны. Понятно, что и США, и Англии политически выгодно было всячески демонизировать СССР, или как тогда называли нашу страну «Красная чума», «Империя зла». Дальше-больше: в общественное мнение западных стран вбивалось понятие, что Сталина и Гитлера надо рассматривать в одной плоскости, так как оба они являются зачинщиками этой войны. Все эти заявления разбиваются в пух и прах официальными, общепризнанными документами.
Здесь можно упомянуть работы английского историка Джеффри Робертса, например, «Победа под Сталинградом: битва, которая изменила историю», «Сталинский маршал. Георгий Жуков» и др.
Очень важно, что сегодня Министерством обороны Российской Федерации регулярно рассекречиваются документы тех лет, которые свидетельствуют и о вкладе нашей страны в освобождении Европы, и той огромной экономической и продовольственной помощи, которую СССР оказывал освобожденным народам. Со своей стороны Российское военно-историческое общество делает все возможное, чтобы наши сограждане и представители зарубежных стран больше и глубже узнавали о событиях Великой Отечественной войны.
(по материалам Архангельской епархии)