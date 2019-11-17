В Северодвинске появятся именные автобусные остановки

Только не спешите готовить денежки, толстосумы. Речь идет лишь об автобусной остановке с названием «Площадь Дубинина».
Об этом сообщил Игорь Скубенко на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос главного редактора корпоративной газеты «Энергия Арктики» Натальи Трофимовой.
Глава муниципалитета напомнил, что имя легендарного директора АО «СПО «Арктика» Александра Дубинина уже увековечено на карте города: его имя получила площадь на пересечении Архангельского шоссе, Морского проспекта и улицы Карла Маркса. Символично, что это произошло в 2019 году, когда отмечалось 100 лет со дня рождения руководителя.
Сотрудники «Арктики» считают, что теперь - очередь за автобусными остановками, которые сейчас называются «Проспект Морской».
- Это очень хорошее предложение. Я его поддерживаю. Действительно, запрос от предприятия мы уже получили, и теперь должна быть проведена соответствующая процедура, - отметил Игорь Скубенко.