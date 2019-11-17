Новогоднее предупреждение: Бойся, товарищ, портвейна и хереса

После долгих экспериментов, поставленных, в том числе, и на самих себе, английские ученые из Брайтонского университета назвали самые опасные с точки зрения последствий (похмелья) алкогольные напитки.
Или оказались крепленые вина классификации портвейн и херес.
Причина вот в чем - эти два напитка отличаются быстрой всасываемостью и сравнительно высоким содержанием этанола, около 20 процентов.
К нежелательным британцы так же отнесли виски (из-за высокого содержания процента алкоголя и популярности среди жителей Туманного Альбиона), и любые игристые вина (пьются легко и быстро приводят к опьянению).
Еще два квалифицированных совета - не стоит пытаться чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение, если речь идет о крепких напитках с содержанием спирта в 40 процентов; не рекомендуется запивать легкие напитки тяжелыми (то есть, понижать градус).
P.S. Архангельские ученые с Сульфата только пожимают плечами – еще нас бриты поучать будут…