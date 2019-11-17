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Новогоднее предупреждение: Бойся, товарищ, портвейна и хереса

После долгих экспериментов, поставленных, в том числе, и на самих себе, английские ученые из Брайтонского университета назвали самые опасные с точки зрения последствий (похмелья) алкогольные напитки.

Или оказались крепленые вина классификации портвейн и херес.

Причина вот в чем - эти два напитка отличаются быстрой всасываемостью и сравнительно высоким содержанием этанола, около 20 процентов.

К нежелательным британцы так же отнесли виски (из-за высокого содержания процента алкоголя и популярности среди жителей Туманного Альбиона), и любые игристые вина (пьются легко и быстро приводят к опьянению).

Еще два квалифицированных совета - не стоит пытаться чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение, если речь идет о крепких напитках с содержанием спирта в 40 процентов; не рекомендуется запивать легкие напитки тяжелыми (то есть, понижать градус).

P.S. Архангельские ученые с Сульфата только пожимают плечами – еще нас бриты поучать будут…

17 декабрь 07:31 | : Будни

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