Московский миссионер приехал в Архангельск и... заклеймил атеизм

Христианство противоречит не науке, а идеологии всемогущества науки. Этот тезис раскрыл преподаватель московской Сретенской семинарии миссионер Андрей Солодков на встрече с общественностью Архангельска 12 декабря.
«Общество несколько столетий назад уверовало в то, что наука доказала, что Бога нет. Идеология, прикрывающаяся наукой, стала претендовать на то, чтобы быть критерием и последней инстанцией истины. Здесь произошло не столкновение науки и религии, а столкновение хорошо проплаченной идеологии с христианскими постулатами», — сказал столичный гость.
По его словам, материалистическое мировоззрение построено на верованиях и убеждениях, а не на доказанных и точно установленных фактах. «Где, в каких лабораториях проводились исследования, установившие, что жизнь возникла случайно? — продолжил Андрей Солодков. — Где эксперименты, которые доказали это? Это не наука, а предположения, гипотезы. Наука строга! Нет эксперимента — нет науки! Всё остальное лишь предположения и верования. Наука не может доказать, что жизнь возникла случайно и Бога нет». Далее спикер процитировал французского мыслителя Дени Дидро, который призывал помнить, что природа — не Бог, человек — не машина, гипотеза — не факт.
Лектор отметил, что честный перед собой ученый может быть религиозным человеком и привел цитаты известных интеллектуалов. Исаак Ньютон писал: «Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану всеведущего и всемогущего Существа. Вот мое первое и последнее слово».
Луи Пастер утверждал: «Настанет день, когда будут смеяться над глупостью современной нам материалистической философии. Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении пред делами Творца».
Также московский гость привел свидетельство Альберта Эйнштейна: «Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть каким-то образом человеком религиозным. Иначе он не способен себе представить, что те невероятно тонкие взаимосвязи, которые он наблюдает, выдуманы не им. В бесконечном универсуме обнаруживается действие бесконечно совершенного Разума». И далее: «Обычное представление обо мне как об атеисте – большое заблуждение. Если это представление почерпнуто из моих научных работ, могу сказать, что они поняты неправильно».
«Напрасно перед лицом катастроф XX века многие жалуются: "Как Бог допустил?"— продолжил цитату Эйнштейна Андрей Солодков. — Да. Он допустил: допустил нашу свободу, но не оставил нас во тьме неведения. Путь познания добра и зла указан. И человеку самому пришлось расплачиваться за выбор ложных путей».
Также лектор процитировал Михаила Ломоносова: «Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет Божественную волю выверить циркулем». Как верно! «Также не здраво рассудителен и учитель богословия, если он думает, что по Псалтири можно научиться астрономии или химии».
Андрей Солодков привел строки из ломоносовского Преложения 26 псалма:
«Услыши, Господи, мой глас,
Когда к Тебе взываю,
И сохрани на всякий час:
К Тебе я прибегаю.
Меня в сей жизни не отдай
Душам людей безбожных,
Твоей десницей покрывай
От клеветаний ложных».
По словам московского гостя, безбожная картина мира порождает бесчеловечную этику: «Казалось бы, какая разница, есть Бог или нет. Лишь бы человек был хорошим. Но Бог — это любовь, добро, сострадание, милосердие, все самые лучшие качества, которые можно выразить человеческим языком, последняя инстанция истины. Если Его нет, что же тогда есть? Эволюционисты вернули сознание к языческому представлению о происхождении мира. Материя вечна, мир случаен. Теория эволюции учит человека хищничеству. Кто выживает? Сильнейший! Есть христианская заповедь о любви к Богу и ближнему. Но заповедь теории эволюции — раздави ближнего, или ближний раздавит тебя. Разве это не агрессия?»
Теоретические представления об эволюционных преобразованиях из обезьяны в человека, вступают в противоречие с последними открытиями генетиков, отметил Андрей Солодков. Он напомнил, что в 1987 году группа американских генетиков под руководством профессора Гавайского Тихоокеанского университета Ребекки Канн совершила открытие, проанализировав митохондриальные ДНК представителей коренных этносов Европы, Азии, Африки, Новой Гвинеи и Австралии. Неожиданный вывод состоял в том, что люди всех рас относятся к однородной генетической популяции, и получили митохондриальную ДНК от общей праматери. Женщину, которая согласно генетическим анализам, была предком всех людей на земле, ученые стали именовать не иначе как «митохондриальной Евой».
В работе Ребекки Канн предположительный возраст «Евы» был установлен косвенным образом, исходя из соотношения предполагаемого срока заселения определенной территории и степени мутационных изменений митохондриальной ДНК в этой популяции. Из этих расчетов следовало, что праматерь человечества должна была существовать около двухсот тысяч лет назад.
Более поздние исследования установили, что скорость мутации ДНК в митохондрии в несколько раз больше, поэтому получается, что предковая линия митохондриальных ДНК существовала, по разным подсчетам, от шести до десяти тысяч лет назад. Что вполне соответствует библейской хронологии.
Андрей Солодков призвал публику не изменять своим убеждениям: «Не люди науки утверждают, что Бога нет, а идеологи. Их обман приводит человека в уныние, разрушает сознание, порождает множество проблем. Мы — христиане — верим в Бога-любовь. А во что верят идеологи? В эволюцию и прочие недоказанные теории? К чему хорошему приводит их вера?»
(по материалам Архангельской епархии)