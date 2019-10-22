Архангельску будет, куда складывать мусор

Восьмикубовые контейнеры-бункеры будут установлены на территориях общего пользования для предотвращения несанкционированных свалок.
В ноябре текущего года администрацией Архангельска была подготовлена заявка на участие в конкурсе, который организовало Министерство природных ресурсов и ЛПК регионального правительства. По результатам конкурса муниципалитетам будет выделена субсидия для установки контейнерных площадок.
- Конкурс уже состоялся, наша заявка утверждена, и в результате Архангельск получит 3 млн. 210 тыс. рублей из областного бюджета. Кроме того, на приобретение контейнеров предусмотрены средства и в городском бюджете – 2 млн. 140 тыс. рублей. Как только лимиты доведут до администрации, будут организованы закупочные процедуры. Контейнеры-бункеры объемом 8 куб. метров предназначены для размещения в округах города на территориях общего пользования вблизи частного сектора. Это одна из мер по предотвращению образования стихийных свалок, - пояснили в департаменте городского хозяйства.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)