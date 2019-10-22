О детях в инвалидных колясках замолвите слово

Я уже устал писать о том, что Архангельск не приспособлен для жизни маломобильных граждан (модное толерантное название инвалидов-колясочников). Какое там… если даже здоровые граждане увязают в снежных завалах.
За пять дней, проведённых на кинофестивале, я встретил в «Титан-Арене» лишь одну девочку-колясочницу. И то не спинальницу, она, как и я, может встать и пройти какое-то расстояние. Другие наши собратья по несчастья на всю зиму прикованы к квартирам.
Но, оказывается, даже в таком культурно-туристском мегаполисе, как Санкт-Петербург, не всё в порядке с доступной средой. Чиновники не привыкли ДУМАТЬ о тех, кому живется гораздо сложнее, чем им.
Публикуя пост Дарьи Малицкой из Facebook в очередной раз пытаюсь включить чьи-то мозги:
Я люблю свою страну... Но иногда мне за неё становится грустно! Например, когда детей-колясочников ♿️ на крупном всероссийском мероприятии приходится на руках заносить в автобус или поднимать на 3 этаж по крутой лестнице. Всё из-за того, что у сограждан просто нет понимания, как должен быть организован процесс. Что нужны лифты, пандусы... И ведь я понимаю, что не со зла. Почти сразу нашлись отзывчивые люди, которые предложили помощь в «транспортировке». Но почему ЗАРАНЕЕ нельзя подумать об автобусе со специальной платформой и действительно ДОСТУПНОМ концертном зале? Почему привыкшие к трудностям родители особенных детей вынуждены снисходительно относиться к ситуации и, оставаясь на позитиве, куда-то тащить ребёнка, коляску и вещи, вместо того, чтоб воспользоваться достижениями цивилизованного мира в большом современном городе??
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Да потому, что нет у нас культуры общения и взаимодействия с людьми с повышенными потребностями!
Потому что кто-то, даже зная, что детский творческий коллектив будет с особенностями, видимо подумал: «разрулим все на месте», а не переписал план логистики и не подыскал подходящее место для выступления.
Потому что мы – наследники советского прошлого, когда было принято делать вид, что инвалидов в стране нет, а не решать их проблемы!
Вспоминается Спарта, где немощных сбрасывали со скалы... правда, ни одного интеллектуала или творческого человека из Спарты история в итоге не запомнила... только муштра, жестокость и хардкор!
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Можно сколько угодно рассуждать, чем плоха и хороша Европа, но факт в том, что даже в захудалом финском городке на 25 000 жителей есть доступная среда и человек на коляске может легко попасть ВЕЗДЕ! А в Америке (культура которой мне, кстати, совсем не зашла) даже в национальных парках !В ГОРАХ! есть адаптированные маршруты. У нас же - даже в городе, где есть возможность - возникают совершенно нелепые ситуации.
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Доступная среда начинается с нас! Всех! С неравнодушия, заинтересованности, осведомленности о проблемах и нуждах людей, которые живут рядом с нами. В конце концов, подумайте о себе любимых!Мы не знаем, что ждёт нас завтра. Где и в каком состоянии мы окажемся! Я люблю свою страну и хочу гордиться государством и согражданами✌️