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На чужбине скончался бывший московский мэр Лужков. Тот, кто так и не стал президентом

Произошло это в Мюнхенской клинике, куда политик лег для проведения операции на открытом сердце. Пока непонятно, произошло это скоропостижно или во время медицинских процедур. Юрию Михайловичу шел 84-й год.

Напомним, стал вторым мэром Москвы (после Гавриила Попова) и буквально за уши вытащил столицу России из бесчисленных проблем и недоделок. Он занимал эту должность 18 лет, с 1992 по 2010 год. Осенью 2010 года уволен «в связи с утратой доверия», указ был подписан президентом Медведевым.

К концу 90-х у столичного градоначальника появились серьезные политические амбиции, и он загодя начал свою предвыборную президентскую кампанию – под него была создана центристская партия «Отечество – вся Россия» (впоследствии влившаяся в «Единство», из чего вылупилась «Единая Россия»), а кинематографисты готовились запустить в прокат большой художественный проект «Мы дети твои, Москва» о детских годах маленького Юры (дальше промо-ролика дело не пошло). В конечном итоге пришли к договоренности, что каждый остается на своем месте… «иначе посадим».

Часть москвичей боготворила Юрия Михайловича, часть (особенно деловая) ненавидела. Не в последнюю очередь из-за его супруги, бизнесвумен Елены Батуриной, которая буквально подгребала под себя определенные направления в столичном бизнесе.

После отставки, главная московская чета поспешила скрыться на Западе, ходили серьезные разговоры, что их арест лишь вопрос времени. Но, как обычно в таких случаях, всё закончилось хорошо.

Лужков всегда выглядел здоровым человеком, увлекался футболом, теннисом и моржеванием. Батурина до сих пор возглавляет список самых богатых женщин России.

Не такая уж плохая судьба… вам не кажется?

10 декабрь 13:01 | : Будни

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