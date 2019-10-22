Северодвинский альпинист лишил девственности недотрогу Кьязо Ри

На официальном сайте Федерации альпинизма России опубликован шорт-лист премии «Золотой ледоруб России» 2019 года. Под первым номером в списке претендентов значится первопрохождение на Кьязо Ри (Непал), совершенное в октябре этого года Дмитрием Рыбальченко вместе с командой ростовских альпинистов.
Отметим, что «Золотой ледоруб России» – это самая престижная награда в альпинистском сообществе нашей страны. Она традиционно вручается в декабре за лучшее восхождение уходящего года.
По мнению экспертов, по итогам 2019 года на премию могут претендовать шесть восхождений, совершенных российскими альпинистами в невероятно сложных условиях в разных уголках мира.
Как уже было сказано, под первым номером в списке идет первопрохождение на Кьязо Ри (6186 метров) по центру западной стены. Это восхождение совершили северодвинец Дмитрий Рыбальченко и альпинисты из Ростова-на-Дону Андрей Васильев (руководитель группы), Иван Осипов и Виталий Шипилов.
Четверо мужественных россиян взошли на Кьязо Ри по маршруту максимальной категории трудности, пройти который до них не смог никто в мире. Отметим, что раньше с запада на Кьязо Ри ходили чешские альпинисты, но они прошли слева, зацепив только краешек стены, и вышли на гребень, то есть центральная часть была нетронута.
Северодвинско-ростовскую группу ожидало предельно сложное лазание. Как отмечают участники, маршрут был полон сюрпризов: приходилось перемещаться с использованием искусственных точек опоры по глухим щелям, гудящим плитам. Альпинистов ожидали длительные переходы по монолитам, лазание в кошках по заснеженным и обледенелым скалам, микстовое лазание с инструментами, драйтулинг, лазание по плитам на трении на высоте 6000 метров и многое другое.
Восхождение продолжалось более семи суток, но на стене не было ни одной полки для ночевки. Что удивительно, помог плотный снег, на котором удавалось устанавливать палатку и ночевать в ней.
Благодаря успешному первопрохождению на Кьязо Ри по центру западной стены Дмитрий Рыбальченко, Андрей Васильев, Иван Осипов и Виталий Шипилов стали победителями чемпионата России – 2019 в высотном классе.
Кто станет в этом году обладателем «Золотого ледоруба России», будет объявлено 7 декабря на торжественном вечере Федерации альпинизма России.