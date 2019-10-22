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В Северодвинске экзоскелет надели на ребенка (видео)

Экзоскелет в городе корабелов испытывали на здоровом мальчике. Но предназначена конструкция для его ровесников, которые не имеют иной возможности встать с инвалидного кресла (травмы, ДЦП и тд).

Комментирует главврач детской городской больницы Северодвинска Ольга Киселева:

- Когда этот тренажёр пройдёт полностью клиническую апробацию, получит сертификат. Я думаю, что он будет востребован, ещё раз повторяю, в любом отделении медицинской реабилитации, в любом медицинском центре, который занимается реабилитацией детей.

Клинические испытания детской модели продлятся около двух лет.

Напомним, подобные испытания взрослой модели экзоскелета проводились в Архангельске более двух лет назад. В них принял участие и главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток (см.видео).

Впрочем, на улицах областной столицы люди в сбруе так и не появились…

 

21 ноябрь 11:20 | : Будни

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