В Северодвинске экзоскелет надели на ребенка (видео)

Экзоскелет в городе корабелов испытывали на здоровом мальчике. Но предназначена конструкция для его ровесников, которые не имеют иной возможности встать с инвалидного кресла (травмы, ДЦП и тд).
Комментирует главврач детской городской больницы Северодвинска Ольга Киселева:
- Когда этот тренажёр пройдёт полностью клиническую апробацию, получит сертификат. Я думаю, что он будет востребован, ещё раз повторяю, в любом отделении медицинской реабилитации, в любом медицинском центре, который занимается реабилитацией детей.
Клинические испытания детской модели продлятся около двух лет.
Напомним, подобные испытания взрослой модели экзоскелета проводились в Архангельске более двух лет назад. В них принял участие и главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток (см.видео).
Впрочем, на улицах областной столицы люди в сбруе так и не появились…