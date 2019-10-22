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«Скажем – не дадим!». Архангельск не попал в список сексуально доступных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведённого в ноябре 2019 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, 55% жителей России допускают возможность секса на первом свидании. 


Жителям российских городов задавали два вопроса: скажите, Вы допускаете возможность секса на первом свидании? У Вас был секс на первом свидании? 


Рейтинг городов, жители которых допускают возможность физической близости на первом свидании: Санкт-Петербург (1), Воронеж (2), Москва (3), Пермь (4), Краснодар (5), Саратов (6), Омск (7), Новосибирск (8), Севастополь (9), Брянск (10), Екатеринбург (11), Самара (12), Чита (13), Тамбов (14), Саранск (15), Ростов-на-Дону (16), Красноярск (17), Иваново (18), Челябинск (19), Волгоград (20), Владивосток (21), Нижний Новгород (22), Уфа (23) ,Казань (24) и Махачкала (25).


Стоит отметить, что секс на первом свидании допускают 94% мужчин и только 14% женщин, попавших в выборку.


21 ноябрь 10:45 | : Будни

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