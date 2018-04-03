А как убирают снег в Северодвинске? С точки зрения ГИБДД

В совещании, которое провёл начальник ГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску подполковник полиции Виктор Скороходов, приняли участие начальник отдела коммунального хозяйства комитета ЖКХ, транспорта и связи Анастасия Аверина, инспекторы ГИБДД, а также представители подрядных организаций, которые занимаются содержанием автодорог.
Напомним, что годовые муниципальные контракты на содержание автодорог заключены с ООО «Ягры», индивидуальными предпринимателями Павлом Герасимчуком и Светланой Мячевой, а также с ООО «СКХ».
Добавим, что на Яграх и кварталах южнее улицы Юбилейной условиями контрактов, кроме работ на автодорогах, предусмотрено ещё и содержание территорий общего пользования, среди которых - тротуары, автобусные остановки, подходы к пешеходным переходам и др.
- Наша общая с местной исполнительной властью задача - обеспечение безопасности дорожного движения, а не штрафы и предписания, - отметил Виктор Скороходов.
Он обратил внимание подрядчиков на недопустимость формирования снежных валов перед пешеходными переходами. Участники совещания обсудили также особенности новых ГОСТов.
Денис Мячев поднял проблему невозможности проведения качественной уборки на тех автодорогах, на краях которых жители оставляют свои автомобили. Среди припаркованных машин есть и брошенные, которые стоят на месте месяцами. Это улицы малая Труда, Комсомольская, Лебедева, Юбилейная, Чеснокова. Дорожная техника не может подъезжать близко к транспортным средствам, чтобы случайно не повредить чужое имущество.
Виктор Скороходов предупредил автовладельцев, что они должны внимательно относиться к предписаниям знаков «Стоянка запрещена по нечётным/чётным числам месяца» и «Работает эвакуатор». Инспекторы будут проводить рейды, и если автомобиль припаркован с нарушением, он будет отправлен на штрафстоянку.
P.S. Три снежных дня в столице области чуть было не привели к транспортному коллапсу, что стало предметом депутатских слушаний в АрхГорДуме.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)