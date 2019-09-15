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«Дух захватывает». Школьники из Ленского района увидели и узнали Москву









Уже более 20 детских групп из Ленского р-на Архангельской области посетили столицу с июля этого года. Программа «все включено» - дорога, проживание, питание, образовательно-развлекательные мероприятия – оплачены инвестором проекта «Экотехнопарк «Шиес», компанией «Технопарк».

В программе отдыха – не только развлечения, но и получение полезных знаний, которые обязательно пригодятся в учебе. Детям показывали знаковые достопримечательности — Красную площадь, Парящий мост в Зарядье, Воробьевы горы. Они смогли увидеть окрестности Москвы-реки со смотровой площадки храма Христа Спасителя и осмотреть весь город с башни «Федерация» в Москва-Сити. Ребята побывали на живых представлениях в цирке, посещали фабрику мороженого, смотрели акул и скатов-гигантов в океанариуме «Крокус-Сити» и редчайших панд в знаменитом на весь мир московском зоопарке. А еще в музее занимательных наук «Экспериментаниум» они увидели шоу «Под давлением» и сотни интерактивных экспонатов, демонстрирующих принципы работы электричества и механики. В технопарке «Сколково» школьников познакомили с последними достижениями современной науки. А преподаватели МГУ провели для них мастер-класс по основам 3D-инженерии и дизайна, в конце которого каждый из гостей сам распечатал именной брелок на 3D-принтере.

При этом организаторы поездок учитывают индивидуальные особенности приезжающих. Узнав, что в одной из групп много ребят, увлекающихся фотографией, им была предложена вечерняя экскурсия на Останкинскую телебашню, откуда они с восторгом «щелкали» ночную красавицу-Москву.

Впечатлений… море. Десятиклассник Александр: «На Останкинской башне я оказался, как и многие из нас, впервые. Мне понравилась смотровая площадка, с которой можно окинуть взглядом весь город. Внизу были очень информативные интерактивные модули, я узнал много нового: например, там были показаны высота башни, масса, как она устроена, данные о скорости ветра на вершине. Мне было интересно наблюдать прямую трансляцию поднятия в лифте, когда с такой скоростью взлетаешь на высоту, что дух захватывает».

Организаторы видят в таких поездках практическое значение. Заместитель директора Московского центра развития кадрового потенциала образования Татьяна Расташанская: «Программа для ребят разработана с учетом их увлечений и пожеланий. Мы старались делать так, чтобы визит в Москву был для них полезным».

Как и учителя, сопровождавшие в поездке своих учеников. Комментарий педагога из Яренска: «Программа действительно организована очень четко: начиная с приезда детей, включая питание и экскурсии. Когда дети изучают, например, те же самые достопримечательности по книгам — это одно, но, когда они воочию видят своими глазами такой замечательный город как Москва, — это совершенно другое».

А еще были посещения Музея космонавтики, квест у стен Кремля с мосфильмовским реквизитом… всего и не перечислишь.

Компания «Технопарк» заявила, что масштабная образовательно-познавательная программа для школьников Ленского района будет продолжена. И скоро в регионе не останется детей, которые не побывали бы в столице. «Каникулы в Москве» — только часть обширной программы по социальной поддержке населения Ленского района, жители которого получают помощь по целому ряду направлений, в том числе бесплатно лечатся у лучших докторов страны.  

14 ноябрь 12:48 | : Будни

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