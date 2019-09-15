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Архангельск не попал в число самых недоверчивых городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в ноябре 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET, самыми недоверчивыми городам РФ стали: Москва, Омск и Екатеринбург.


Респондентам задавали три вопроса: Вы верите незнакомым людям? К Вам просто войти в доверие?  Вы считаете себя доверчивым человеком?


Далее следуют такие города как: Новосибирск (4), Тюмень (5), Казань (6), Владивосток (7), Ростов-на-Дону (8), Пермь (9), Волгоград (10), Челябинск (11), Краснодар (12),  Уфа (13), Санкт-Петербург (14),  Красноярск (15), Брянск (16), Чита (17),  Самара (18), Симферополь (19), Воронеж (20), Нижний Новгород (21), Саранск (22), Вологда (23), Саратов (24) и Иваново (25).


Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, отметил, что 89% респондентов попавших в выборку, слышали о нечестном поведении, обманах, махинациях и т.п., а 6% респондентов сами становились жертвами обманщиков и аферистов.


Эксперт отметил, что недоверие в людях чаще всего формируется, тогда, когда они находятся в большом потоке информации об обманах, и доверчивые люди - это сейчас редкость, обусловленная тем, что в мире много обмана, сейчас намного сложно отделить по настоящему доверчивых людей и просто рациональных.


13 ноябрь 09:02 | : Будни

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