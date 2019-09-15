Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как доверчивый глупыш попался орнитологам "Онежского Поморья"

Орнитологи Ирины Покровская из Института географии РАН и Альберт Брагин из ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» впервые встретили на территории национального парка «Онежское Поморье» обыкновенного глупыша.

В южную часть Белого моря этот вид залетает очень редко. По мнению учёных, появлению птицы в этих краях поспособствовал сильный штормовой ветер.

Глупыш гнездится на островах Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Внешне он похож на сизую чайку. Отличается форма крыла, на клюве есть две трубочки — своеобразный опреснитель, позволяющий птицам месяцами находится в открытом океане без потребности в пресной воде и суше.

Своё название глупыш получил за чрезмерное доверие к человеку. 

Орнитолог Ирина Покровская уже восьмой раз приезжала на территорию национального парка для проведения учётов численности и мониторинга мигрирующих птиц.

«Это очень подходящее место для изучения сезонных миграций. Здесь проходит сгущение пролётной орнитофауны, мы его назвали Двинско-Онежским пролётным коридором. Он проходит через несколько кластерных участков национального парка. На его территории концентрируется большое количество птиц, в основном это арктические виды. Постоянный мониторинг позволяет нам следить за их численностью и состоянием популяций. Постоянный мониторинг на небольшом, но таком значимом, пролётном участке, позволяет делать выводы о состоянии многих ценных видов птиц большей части европейской российской Арктики», — отметила орнитолог. 

В общей сложности во время экспедиции удалось отметить около 22 000 разных птиц.

Сейчас специалисты готовят отчёт с детальным анализом полученных результатов и планируют весенние наблюдения в «Онежском Поморье».

11 ноябрь 17:50 | : Будни

Главные новости


Оба-на! Игорь Угольников привезет на третий Arctic Open много интересного
«Город к зиме готов, но…». Депутаты АрхГорДумы теперь и на ТВ
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2019 (84)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20