Как доверчивый глупыш попался орнитологам "Онежского Поморья"

Орнитологи Ирины Покровская из Института географии РАН и Альберт Брагин из ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» впервые встретили на территории национального парка «Онежское Поморье» обыкновенного глупыша.
В южную часть Белого моря этот вид залетает очень редко. По мнению учёных, появлению птицы в этих краях поспособствовал сильный штормовой ветер.
Глупыш гнездится на островах Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Внешне он похож на сизую чайку. Отличается форма крыла, на клюве есть две трубочки — своеобразный опреснитель, позволяющий птицам месяцами находится в открытом океане без потребности в пресной воде и суше.
Своё название глупыш получил за чрезмерное доверие к человеку.
Орнитолог Ирина Покровская уже восьмой раз приезжала на территорию национального парка для проведения учётов численности и мониторинга мигрирующих птиц.
«Это очень подходящее место для изучения сезонных миграций. Здесь проходит сгущение пролётной орнитофауны, мы его назвали Двинско-Онежским пролётным коридором. Он проходит через несколько кластерных участков национального парка. На его территории концентрируется большое количество птиц, в основном это арктические виды. Постоянный мониторинг позволяет нам следить за их численностью и состоянием популяций. Постоянный мониторинг на небольшом, но таком значимом, пролётном участке, позволяет делать выводы о состоянии многих ценных видов птиц большей части европейской российской Арктики», — отметила орнитолог.
В общей сложности во время экспедиции удалось отметить около 22 000 разных птиц.
Сейчас специалисты готовят отчёт с детальным анализом полученных результатов и планируют весенние наблюдения в «Онежском Поморье».