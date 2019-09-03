Игорь Годзиш вошел в правление Союза городов воинской славы

На заседании Общего собрания X Съезда Союза городов воинской славы глава Архангельска Игорь Годзиш был избран в состав правления.
Напомним, Архангельск является одним из 45 российских городов, входящих в состав Союза городов воинской славы. 5 декабря 2009 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Указ о присвоении Архангельску почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
В Парке Победы на Поклонной горе в Москве надпись Архангельск золотыми буквами высечена на гранитной плите Мемориального комплекса, посвященного городам воинской славы.
31 августа 2011 года на пересечении ул. Свободы и набережной Северной Двины была открыта стела в честь Города воинской славы – Архангельска. 2-метровый гранитный монумент увенчан позолоченным гербом России, на постаменте закреплена таблица с текстом Указа о присвоении столице Поморья Почетного звания – Город воинской славы и четыре барельефа с изображением основных вех военной истории столицы Поморья. Уникальной особенностью стелы, отличающей ее от подобных монументов, установленных в других городах стало наличие на постаменте ростр – символических носовых частей кораблей, как знак того, что Архангельск является городом морской славы России.
С 2011 года в Архангельске проводится фестиваль городов воинской славы «Помни, гордимся, верим!», ежегодно проходит городской конкурс сочинений школьников «Орден в твоем доме», посвященный ветеранам Великой Отечественной войны.
25 октября 2017 года в рамках VII съезда Союза городов воинской славы, который проходил в столице Поморья, на нижней набережной вблизи стелы «Архангельск – город воинской славы» была высажена Сиреневая аллея из 45 кустов сирени – по числу городов воинской славы. Позже здесь был установлен памятный камень с названиями городов воинской славы. Этим летом возле памятного камня установили медную табличку с названием аллеи, где изображен QR-код, сканировав который, можно перейти на сайт и прочитать о памятном месте. Затем именные медные таблички с названиями городов были установлены возле каждого саженца.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)