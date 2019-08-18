Приятного аппетита! Кенозерский национальный парк передал собачьему приюту посылочку в 200 кг

Двести килограммов круп, а также корма, мясо, ветошь, тёплые вещи для подстилок, средства для уборки и хозинвентарь передали приюту. Часть этого «набора» принесли жители города, когда Парк объявил сбор помощи.
Сотрудники отдела экологического просвещения Парка не просто привезли собранные вещи, но и вложились в доброе дело своим трудом. Вместе со студентами Северного (Арктического) федерального университета они ухаживали за собаками и убирались в вольерах.
Большой радостью для четвероногих друзей стала прогулка, ведь сейчас в катунинском приюте почти две сотни подопечных, и каждый нуждается во внимании и общении.
В этом году приюту предстоит переезд на новое место, в посёлок Турдеево. Кенозерский национальный парк давно участвует в жизни приюта, и в этой ситуации также не оставляет их без поддержки.
Парк благодарит всех жителей Архангельска, участвовавших в двухнедельном сборе необходимых приюту вещей, и призывает всех неравнодушных оказывать посильную помощь «братьям меньшим». Ведь лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие.