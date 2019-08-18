Пришел Скубенко на кладбище...

Глава Северодвинска совершил рабочую поездку на кладбище «Миронова гора». Его сопровождали заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Сахарова и начальник управления социального развития, опеки и попечительства администрации Северодвинска Оксана Краснова.
Одним из поводов поездки стала встреча Игоря Скубенко с ветеранами Севмаша. На ней была затронута тема благоустройства северодвинских кладбищ, а также участка, где похоронены участники Великой Отечественной войны. Ветераны попросили обратить особое внимание на него, особенно в преддверии знаменательной даты - 75-летия Великой Победы.
Как пояснила Оксана Краснова, сейчас на кладбище проводится отсыпка новой территории для захоронений, также в этом году впервые заключён контракт на восстановление дренажной системы.
На Мироновой горе есть два участка, где похоронены участники ВОВ, оба они оборудованы специальными аншлагами.
Оксана Краснова добавила, что на старом кладбище в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения» приведено в порядок 12 могил участников Великой Отечественной войны.
На Мироновой горе Игорь Скубенко также осмотрел будущий колумбарий. Сейчас здесь идут строительные работы - устанавливаются ниши для урн с прахом, в планах - благоустройство этой территории.
- Городские кладбища - социально важный объект. Поэтому им нужно уделять огромное внимание, особенно благоустройству. В следующем году надо решать проблему с дорогами. Начнём с участков, требующих первоочередного ремонта, - подчеркнул глава города.
Игорь Скубенко дал поручение обратить особое внимание на захоронения солдат Победы и 9 мая организовать автобус для горожан, желающих навестить своих друзей, родных и близких.
Добавим, в 2019 году из местного бюджета на содержание территории кладбища «Миронова гора» выделено более 1,6 миллиона рублей, на работы по чистке дренажной системы - более 1,2 миллиона рублей, на подготовку и отсыпку новой территории кладбища - более 11,1 миллиона рублей.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)