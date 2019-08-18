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«Строим детсад согласно плана». Мэрия Архангельска защищается

В минувший понедельник информационное агентство «Северные новости» (Архангельск) опубликовало материал «Архангельский детсад обещает экстрим не по-детски», посвященный строительству нового детского сада в Соломбале.

Основные претензии журналистов. Первое, детское учреждение расположено почти впритык к дороге с интенсивным автомобильным движением, соответственно, велика опасность детского травматизма, да и чистота воздуха вызывает сомнения. Второе, детсад строится на открытой местности без учета северных климатических условий (шторма, ураганы, падающие деревья и пр.).

На претензии журналистов ответил департамент градостроительства администрации Архангельска:

…Строительство на территории муниципального образования "Город Архангельск" ведется в соответствии с утвержденной градостроительной документацией (генеральным планом города, правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", проектами планировки территорий).

Распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23.10.2017 № 3244р утвержден проект планировки территории в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:023008:99, 29:22:023008:100; 29:22:023008:101 и 29:22:023008:102.

Распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24.07.2018 № 2134р внесены соответствующие изменения в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск".

Проекты планировки опубликованы и размещены на официальном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", ссылки http://www.arhcity.ru/?page=1361/20 , http://www.arhcity.ru/?page=1361/2.

Строящийся детский сад размещен в соответствии с утвержденным проектом планировки в центре будущего квартала, ограниченного улицами Советской, Валявкина и дельтой реки Кузнечихи, в окружении многоэтажных жилых домов.

Земельные участки для строительства многоэтажных многоквартирных жилых домов планируется предоставить инвесторам в соответствии с земельным законодательством. Социальная инфраструктура (детский сад) для будущих жителей квартала строится с опережением.

Проектной документацией на строительство детского сада подъезды и подходы к детскому саду будут организованы с улицы Валявкина.

 

И. о. директора департамента                                                        А. Н. Юницына

(фото с сайта newsnord.ru)   

01 ноябрь 08:30 | : Будни

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