Константин Щемелинин: Призывник 21 века – это балласт армии

Современная армия РФ является частично профессиональной, а частично — призывной.
Суть призывной армии — это иметь достаточное количество обученных, патриотично настроенных людей, которых можно массово использовать. Ключевое слово — массово. Но это уже прошло: массовые армии с более-менее обученными солдатами — это 19 и 20 века, а ныне — 21 век!
Бои 2014-2015 годов на Донбассе показали— 80% потерь наносится артиллерией, а 10% — снайперским огнем. Минимум 90% потерь врагу наносятся профессионалами! А мы еще не добавили авиационные удары и минные заграждения!
Какое основное оружие американцев? Авиация, артиллерия и станковые гранатометы! Опять-таки, всем эти могут управляться только профессионалы.
Вывод: современная армия — это армия профессионалов, причем вооруженных самым современным оружием!
Нужен ли призыв? Нет, ибо это — балласт!
А уровень патриотизма можно увеличить в школе, преподавая историю России и обучая владению оружием. Да именно так: в школе должны быть уроки обучения владением боевым оружием: пистолет и автомат – обязательно, ручная граната и пулемет – по возможности.
Все, картинка сложилась:
Разве все это вместе плохо?
Константин Щемелинин, крымский писатель