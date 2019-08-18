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Константин Щемелинин: Призывник 21 века – это балласт армии

Современная армия РФ является частично профессиональной, а частично — призывной. 

Суть призывной армии — это иметь достаточное количество обученных, патриотично настроенных людей, которых можно массово использовать. Ключевое слово — массово. Но это уже прошло: массовые армии с более-менее обученными солдатами — это 19 и 20 века, а ныне — 21 век! 

Бои 2014-2015 годов на Донбассе показали— 80% потерь наносится артиллерией, а 10% — снайперским огнем. Минимум 90% потерь врагу наносятся профессионалами! А мы еще не добавили авиационные удары и минные заграждения!

Какое основное оружие американцев? Авиация, артиллерия и станковые гранатометы! Опять-таки, всем эти могут управляться только профессионалы.

Вывод: современная армия — это армия профессионалов, причем вооруженных самым современным оружием!

Нужен ли призыв? Нет, ибо это — балласт! 

А уровень патриотизма можно увеличить в школе, преподавая историю России и обучая владению оружием. Да именно так: в школе должны быть уроки обучения владением боевым оружием: пистолет и автомат – обязательно, ручная граната и пулемет – по возможности.

Все, картинка сложилась:

  1. В армии служат профессионалы.
  2. Дедовщины в армии нет.
  3. Все юноши умеют владеть боевым оружием.
  4. Тех, кто идет в ВУЗ, чтобы не попасть в армию, нет.

Разве все это вместе плохо? 

Константин Щемелинин, крымский писатель

01 ноябрь 08:03 | : Будни

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