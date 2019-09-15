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Кто хочет посносить дома в Архангельске? Есть варианты...

В течение полутора лет 71 ветхий деревянный дом в городе был снесен без затрат из бюджета – за счет предпринимателей, которые используют строительные остатки для собственных нужд. По данной схеме сносится сейчас или будет снесено еще 40 домов. Однако в Архангельске немало полуразрушенных и обгоревших домов, которые не могут представлять коммерческого интереса. Их снесут за счет бюджета: на эти цели выделено более 4 миллионов рублей.

Администрация города объявила аукцион на выполнение работ по разборке многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Подрядчику предстоит зачистить территории от остатков жилых домов, пострадавших от пожаров, либо разобранных неустановленными лицами, согласно адресного перечня.

- Мы планируем провести две закупки. Первый аукцион, который уже объявлен, затрагивает снос домов в Исакогорском, Маймаксанском и Северном округах, а также в Соломбале. В перечень второго войдут дома в Октябрьском, Ломоносовском округах и на Майской горке, - отметил директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин.

Аукцион состоится 11 ноября, начальная максимальная цена контракта – 4 млн. 150 тыс. рублей. В адресный перечень вошли следующие объекты:

 - ул. Лесозаводская, д. 9

- ул. Пионерская, 83

- ул. Пионерская, 85

- ул. Победы, д. 5, корп. 1

- ул. Победы, д. 22, корп. 1

- ул. Победы, д. 56

- ул. Победы, д. 58

- ул. Победы, д. 78

- ул. Победы, д. 148

- ул. Победы, д. 150

- ул. Школьная, д. 56

- ул. Сибирская, д. 3

- ул. Партизанская, д. 15

- ул. Титова, д. 14

- ул. Ильича, д.11

-ул. Ильича, д. 39, корп. 2

- ул. Баумана, 12, корп. 1

- ул. Кузнечевская, 17

- наб. Георгия Седова, д. 20.

 (по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

30 октябрь 13:07 | : Будни

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