"Будет жителям тротуар". Депутаты проинспектировали дорожный ремонт в Архангельске

Депутат областного Собрания Александр Фролов и его коллеги по городской Думе проверили выполнение работ по ремонту дорог и дворовых территорий в Ломоносовском округе и Майской Горке.
Двор по улице Розы Люксембург, 23, попал в резервный список благоустройства по федеральной программе «Комфортная городская среда». Здесь привели в порядок проезд из бетонных плит и асфальтовый пешеходный тротуар. Кроме того, по просьбе депутатов команды Александра Фролова компания «РВК-центр» заменила колодец ливневой канализации со стороны пр. Новгородский. Скоро во дворе будет установлена новая детская площадка. Участие в программе дало толчок и другим преобразованиям. Активисты дома на субботниках продолжают облагораживать свой двор: пересадили кустарники, обустроили дополнительную пешеходную дорожку. А за счет средств по капремонту на спецсчете дома сделаны крыльца входных групп. Есть планы и по обустройству дополнительных парковочных мест со стороны улицы Розы Люксембург.
- Очень важно то, что жители сами активно включились в процесс благоустройства. С их помощью мы смогли определить «болевые точки» и за счет выполнения дополнительных работ устранить недостатки, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов.
Два внутриквартальных проезда на ул. Урицкого – пр. Обводный канал – ул. Смольный буян отремонтированы за счет городского бюджета. На участке ул. Урицкого, 50/пр. Обводный канал, 4 помимо нового асфальта был установлен «лежачий полицейский». Просьбу обустроить неровность озвучил председатель ТСЖ «Обводный, 4» Владимир Вавилин на одной из встреч с городскими депутатами. В итоге уложенная дорожная неровность повысит безопасность пешеходов. А бонусом к двум отремонтированным проездам стали заасфальтированный подъездной карман у дома №50 на ул. Урицкого и заделанные ямы во дворе на ул. Смольном буяне, 21.
- Здесь привели в порядок проезды в целом квартале. Сделаны нормальные заезды с улицы Урицкого и проспекта Обводный канал. И что немаловажно – отремонтирован проезд к зданию важного социального объекта – Архангельского политехникума. Таким образом, городские средства по программе ремонта проездов были использованы максимально эффективно, - рассказал депутат городской Думы Сергей Чанчиков.
В этом году была завершена реконструкция пр. Ленинградский. Обновились и примыкающие к нему улицы. Так по предложению Александра Фролова на ремонт ул. Коммунальная из резервного фонда было выделено более 1,3 млн. рублей. При этом дома №18 к. 1 на ул. Смольный буян новый асфальт сомкнулся с уже отремонтированным за счет привлеченных депутатом внебюджетных средств, участком внутриквартального проезда. В этом году все работы по ремонту ул. Коммунальной, были завершены. А городские депутаты Сергей Чанчиков и Сергей Пономарев направили около 700 тыс. рублей на обустройство 150-метрового плиточного тротуара вдоль улицы. Подрядчик - компания «АВА-групп» будет обслуживать его по гарантии в течение двух лет.
Еще один важный объект – тротуар вдоль ул. Вельская на участке от ул. Ильинской до ул. Касаткиной. Дорогу здесь полностью отремонтировали, сейчас на средства резервного фонда депутатов завершаются работы по строительству 286 погонных метров нового тротуара до ул. Ильинская.
- Для жителей этого микрорайона это очень важный объект, обеспечивающий безопасность дорожного движения. Поэтому мы направили дополнительно 300 тыс. рублей для завершения устройства тротуара. Уверен, что подрядчик в ближайшие дни выполнит все работы, - прокомментировал депутат городской Думы Андрей Балеевский.
- Ул. Вельская после ремонта стала фактически дублером Ленинградского. Интенсивность движения транспорта здесь резко возросла. А тротуара просто не было. Мы отреагировали на многочисленные обращения граждан и совместными усилиями городских и областных депутатов, администрации Ломоносовского округа сделали то, о чем просили жители, - подчеркнул депутат областного Собрания Александр Фролов.
Также по программе «Комфортная городская среда» в округе Майская Горка было выполнено благоустройство двора на ул. Полины Осипенко 9 – ул. Галушина, 14. Отличительной особенностью этого двора стало помимо многогранника для «скалолазания» на детской площадке и уличных тренажеров, большое число ажурных скамеек. А дополнительно, при поддержке депутата Александра Фролова были заасфальтированы два выезда с ул. Полины Осипенко и между домами №12-14 на ул. Галушина.
По просьбам жильцов 6-го микрорайона был обустроен новый широкий пешеходный переход напротив домов 25-27 на ул. Стрелковой. На просьбу жильцов, озвученную ещё весной этого года, откликнулась команда Александра Фролова. Был сделан широкий подход с четной стороны, пологий спуск с тротуара для мамочек с колясками и пенсионеров, установлены дорожные знаки «Пешеходный переход».