«Мы сохраним вам все льготы». На встрече главы Северодвинска с ветеранами «Севмаша»

Игорь Скубенко вновь побывал в гостях у совета ветеранов Севмаша «Корабел» на улице Ломоносова, 35 А.
Первая встреча главы города с представителями старшего поколения заводчан состоялась два года назад. Сегодня он рассказал о том, над чем работает город в настоящее время, и какие проекты стартовали в этом году.
Это начало строительства дороги на Нёноксу и моста через Никольское устье, возведение в 162 квартале детского сада и ФОКа на Яграх, благоустройство аллеи Молодёжи и Приморского парка.
Глава города отметил продуктивное сотрудничество с Севмашем. В совместных планах - появление на стадионе «Север» (проспект Труда, 45) крытого футбольного поля и 50-метрового бассейна.
Что касается бюджета города, то он, как и прежде, остается социально направленным. И по прогнозам экспертов, будет и в этом году профицитным более, чем на 100 миллионов рублей.
- Хочу сказать, что мы сохраняем все льготы для ветеранов. Кроме того, продолжает действовать единственная в Архангельской области муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска», которая оказывает адресную помощь особо нуждающимся, - отметил Игорь Скубенко.
Глава Северодвинска ответил на вопросы ветеранов. Они касались наведения порядка в городе, ремонта дорог, социальной и медицинской помощи.
Затронули тему благоустройства северодвинских кладбищ, а также участка, где похоронены участники Великой Отечественной войны. Ветераны попросили обратить особое внимание на него, особенно в преддверии знаменательной даты - 75-летия Великой Победы.
- Прежде всего, хочу сказать, что город уже готовится ко Дню Победы. Уже идут ремонтные работы на Мемориальном комплексе на Яграх, скоро он начнутся на памятном знаке «Ратному подвигу северодвинцев». Спасибо за сигнал. Я лично возьму этот вопрос на контроль, - подчеркнул Игорь Скубенко.
После общения с ветеранами главе города показали выставку, где размещены творческие работы старшего поколения корабелов и кухню, где можно приготовить вкусную еду, а также показали библиотеку, танцевальный и музыкальный зал.