Виктор Павленко: Низкий поклон матерям солдат. В Архангельске открыт памятный знак землякам, погибшим в Афгане

В Архангельске на мемориале Площадь памяти открыли памятный знак «Солдатским матерям». Содействие в его изготовлении и установке оказал член Совета Федерации Виктор Павленко.
Площадь памяти на Кузнечевском (Вологодском) кладбище в Архангельске стала первым в СССР памятником воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, где были перезахоронены павшие солдаты. Благодаря усилиям общественной организации «Долг» за три десятилетия он стал настоящим мемориальным комплексом, посвященным всем участникам локальных конфликтов.
«Сегодня замечательное событие в современной истории Архангельска – мы отмечаем 35-летие одного из самых активных общественных объединений Поморья – организации «Долг». Я познакомился с участниками «Долга» еще в 1987 году, когда был 2-м секретарем Виноградовского райкома комсомола. И с тех пор мы дружим. Я счастлив и горд тем, что у меня есть такие друзья, прошедшие войну, мои «годки», десантники, и прежде всего – искренние, неравнодушные и честнейшие люди. Вы честь и совесть нашего города и нашей страны. 35 лет назад молодые ребята выполнили свой интернациональный долг в Афганистане, свой солдатский долг. И вернувшись домой, создали организацию «Долг», чтобы выполнять свой гражданский долг, помогать пришедшим с войны устроится в мирной жизни. И эта работа до сих пор продолжается. Особое внимание «Долг» всегда уделяет помощи родителям погибших солдат и сохранению памяти о них. В Архангельске трудами организации «Долг» создан настоящий мемориальный комплекс в память обо всех участниках локальных конфликтов. Поэтому я поддержал инициативу об установке на мемориале еще одного памятного знака, обратившись к компании «АГД Даймсондс», которая выделила необходимые средства. Символично, что он посвящен матерям не вернувшихся с войны солдат. Они отдали Родине самое стране дорогое - своих сыновей. Низкий им поклон! Вечная память тем, кто погиб и мирного неба над нашей Россией!» - отметил на открытии памятника сенатор Виктор Павленко.
В торжественном митинге на мемориале Площадь памяти приняли участие представители правительства региона, областного Собрания, городской администрации, заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс» Александр Давиташвили и множество архангелогородцев. Памятник «Солдатским матерям» обращен лицевой стороной к захоронениям воинов и выполнен в виде барельефа на большом камне, изображающего скорбящую мать, а над ним в небо летят бронзовые журавли, символизирующие души погибших солдат.
Виктор Павленко 28 лет назад возглавляя Архангельский обком ВЛКСМ, способствовал тому, чтобы в столице Поморья был создан первый в стране мемориал, на котором были захоронены воины-интернационалисты, погибшие в Афганистане. Будучи 1-м заместителем губернатора Архангельской области Виктор Павленко оказал поддержку в увековечивании на мемориале памяти погибших в боевых действиях на Северном Кавказе и других «горячих точках». Сейчас на плитах выгравированы имена и фамилии 156 героев-северян, с честью исполнивших свой воинский долг. Как мэр Архангельска Виктор Павленко утвердил специальную городскую программу по поддержке семей погибших военнослужащих. Большая поддержка была оказана организации «Долг» - был реализован проект «Книга Памяти» - издание ее первого тома «Мы помним Вас ребята из Афгана...» о воинах северянах, погибших при выполнении интернационального долга, выделено место для строительства часовни святого Ильи Пророка – небесного покровителя всех десантников.