Чудеса Кенозерья: Ученые обнаружили редкий вид земноводного "панка"

Земноводное встретили научные сотрудники Водлозерского и Кенозерского национальных парков — Елена Кулебякина и Александр Козыкин. Находка может изменить статус животного в Красной книге Архангельской области.
Неожиданное тепло бабьего лета порадовало не только погодой, но интересными находками исследователей природы Кенозерья.
В рамках соглашения о научном сотрудничестве между национальными парками была обследована центральная часть Кенозерья, в результате научными сотрудниками дружественных особо охраняемых природных территорий обнаружено местообитание гребенчатого тритона (Triturus cristatus Laurenti) в придорожных канавах и колеях дороги Порженское-Горбачиха. Личинку амфибии помог определить кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник заповедника «Кивач» — Анатолий Кутенков.
Первые упоминания о тритоне относят к середине XVI века в описаниях натуралиста из Швеции Конрада Геснера, который назвал хвостатое земноводное «водной ящерицей». Семейство саламандровых, к которым относится гребенчатый тритон, насчитывает без малого сто видов, но только четыре из них распространены на территории России.
Тритоны — животные крайне чувствительные к чистоте воды. Из-за промышленного загрязнения вод, сплошной рубки лесов и осушения водоёмов численность тритонов в России стремительно сокращается.
Гребенчатый тритон — объект Красной книги Архангельской области и ряда других регионов. В Поморье вид находится на северной границе ареала, встречается в Плесецком и Каргопольском районах Архангельской области.
В настоящее время учёные собирают данные для актуализации Красной книги Архангельской области. Находка гребенчатого тритона позволит реноминировать вид, переведя его из статуса 4 (I) — «неопределённый по современному состоянию вид», в статус 3 (R) — «редкий вид».
Заместитель директора Кенозерского национального парка Надежда Черенкова отметила важность и результативность совместных научных проектов между охраняемыми природными территориями региона и поблагодарила коллег из Водлозерского национального парка и заповедника «Кивач» за их вклад в дело изучения природы Кенозерья.