Северодвинск: Свалки - долой!

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В рабочем совещании, посвященном проблеме стихийных мусорных свалок, приняли участие замглавы по городскому хозяйству Олег Лобачев, начальник ОМВД России по городу Северодвинску Сергей Орехов и начальник отдела экологии и природопользования администрации Северодвинска Лилия Элимелах.
За девять месяцев текущего года объём выявленных несанкционированных свалок составил 673 кубометра, из которых уже ликвидировано 44 процента.
- При обнаружении незаконного складирования отходов, наши специалисты составляют акты осмотра и делают фотофиксацию вскрывшегося факта. После этого мы должны определить собственника земельного участка, где обнаружилась свалка, - пояснила Лилия Элимелах.
Она добавила, что ликвидацией занимаются собственники земли, а на территориях общего пользования - комитет ЖКХ, транспорта и связи по заключённым муниципальным контрактам. В частности, в этом году уборку несанкционированного мусора осуществляет СМУП «Спецавтохозяйство».
Сергей Орехов отметил, что сотрудники правоохранительных органов будут и дальше оказывать помощь, поэтому экологи могут обращаться в полицию за содействием.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)