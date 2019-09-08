Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинск: Свалки - долой!

В рабочем совещании, посвященном проблеме стихийных мусорных свалок, приняли участие замглавы по городскому хозяйству Олег Лобачев, начальник ОМВД России по городу Северодвинску Сергей Орехов и начальник отдела экологии и природопользования администрации Северодвинска Лилия Элимелах.

 

За девять месяцев текущего года объём выявленных несанкционированных свалок составил 673 кубометра, из которых уже ликвидировано 44 процента.

- При обнаружении незаконного складирования отходов, наши специалисты составляют акты осмотра и делают фотофиксацию вскрывшегося факта. После этого мы должны определить собственника земельного участка, где обнаружилась свалка, - пояснила Лилия Элимелах.

Она добавила, что ликвидацией занимаются собственники земли, а на территориях общего пользования - комитет ЖКХ, транспорта и связи по заключённым муниципальным контрактам. В частности, в этом году уборку несанкционированного мусора осуществляет СМУП «Спецавтохозяйство».

Сергей Орехов отметил, что сотрудники правоохранительных органов будут и дальше оказывать помощь, поэтому экологи могут обращаться в полицию за содействием.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

 

18 октябрь 08:07 | : Будни

Главные новости


Кто успеет в последний вагон? Тасуем колоду кандидатов в архангельские губернаторы
Пишите нам, пишите... Страсти вокруг Михайло-Архангельского собора глазами элиты и обывателей
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (170)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20