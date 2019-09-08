ОНФ недоволен приемкой архангельских дворов после ремонта

Эксперты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках работы тематической площадки «Жилье и городская среда» направили обращение главе администрации областного центра Игорю Годзишу с просьбой провести дополнительную проверку дворовых территорий на улицах Советской, 11, и Красных партизан, 17, корпус 1. Дворы были сданы на прошлой неделе по программе «Формирование комфортной городской среды». Однако ранее общественники выявили там существенные замечания, которые при приемке учтены не были.
На улице Советской, 11, было предусмотрено устройство экопарковки на площади 460 кв. м. Основание такой парковки должно быть выполнено из щебня и песка толщиной слоя по 20 см. Но эксперты ОНФ во время рейда обнаружили, что площадку лишь засыпали песчано-гравийной смесью (по всей вероятности, вторичного использования) с небольшим количеством щебня. Эксперты ОНФ настаивают на проведении лабораторного исследования состава грунта основания экопарковки.
Кроме того, в смете площадь для устройства газона была рассчитана без учета площади георешетки (перфораций в плитке) и составила те же 460 кв. м. Таким образом, объем работ по подготовке почвы и посеву газона на экопарковке необходимо было сократить в четыре раза.
«Мы обратились в администрацию Соломбальского округа с предложением не принимать работы по отсыпке основания под экопарковкой, а также уменьшить площадь работ по устройству газона, – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий. – Получается, что администрация округа проигнорировала наши замечания. Мы также полагаем, что организация, которая осуществляла технический надзор за выполнением работ на объекте, должна быть привлечена к гражданско-правовой ответственности».
Что касается улицы Красных партизан,17, корпус1, то там при благоустройстве двора не демонтировали травмоопасные металлические элементы опалубки после заливки бетонного тротуара.
Напомним, что на благоустройство 17 архангельских дворов в 2019 г. из федерального и региональных бюджетов выделено почти 100 млн руб.