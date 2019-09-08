А американцы-то и не знают! Из Архангельска в Северодвинск курсируют рельсовые автобусы

Это чудо пригородного транспорта связывает два крупнейших города региона Архангельск и Северодвинск с остановкой на станции Исакогорка.
Рельсовый автобус отправляется из столицы Поморья ежедневно в 12:45 и 18:25, а из города корабелов - с понедельника по субботу в 6:10 и ежедневно в 11:55.
Стоимость проезда составляет 147 рублей, при этом действуют все льготы. Время в пути не превысит 1 часа 38 минут.
Наблюдатели отмечают, что тот же путь на обычном рейсовом автобусе займет от силы минут 40, и этот маршрут может быть интересен исключительно дачникам, чьи садовые участки разбросаны по обеим сторонам железнодорожного полотна. Но, как мы видим из сообщения, остановка предполагается только одна…