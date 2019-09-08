Не словами, а делом. "Эколята" от ОНФ убрали свалку в поселке "Динамо"

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области провели экологическую акцию и очистили берег реки Северная Двина в Исакогорском территориальном округе Архангельска. Несмотря на плохую погоду, участники убрали более 500 кг твердых бытовых отходов из стекла и пластика.
«Мусор на данной территории, возле поселка «Динамо», по всей вероятности, копился годами. Мы нашли несколько стеклянных бутылок, которые просто сломались в руках. Люди здесь проводят время, а после себя оставляют много различного мусора, не задумываясь о том, какой вред они причиняют природе. Безусловно, мы обратимся в администрацию Исакогорского округа с призывом взять на контроль дальнейшую очистку берега реки, так как мусора осталось еще много», – прокомментировала координатор проекта «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина.
Архангельские активисты ОНФ регулярно проводят рейды, выявляют незаконные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов. Однако в некоторых случаях на месте бывших очагов мусора снова образуются несанкционированные свалки. Такие примеры есть в Приморском, Вилегодском, Плесецком, Вельском районах.
«До наступления зимы мы планируем провести экорейды на территории северодвинских дачных кооперативов и посмотреть, как изменилась ситуация за год. В прошлом году мы выявили порядка десяти свалок бытовых отходов в лесной зоне, рядом с дачными поселениями. Обо всем этом мы сообщили в администрацию Северодвинска и Росприроднадзор», – рассказала активист ОНФ в Архангельской области Алена Семенова.
Благодаря архангельским общественникам из 186 отмеченных на интерактивной карте несанкционированных свалок убрано 115, по остальным ведется работа.