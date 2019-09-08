Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Не словами, а делом. "Эколята" от ОНФ убрали свалку в поселке "Динамо"

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области провели экологическую акцию и очистили берег реки Северная Двина в Исакогорском территориальном округе Архангельска. Несмотря на плохую погоду, участники убрали более 500 кг твердых бытовых отходов из стекла и пластика.

«Мусор на данной территории, возле поселка «Динамо», по всей вероятности, копился годами. Мы нашли несколько стеклянных бутылок, которые просто сломались в руках. Люди здесь проводят время, а после себя оставляют много различного мусора, не задумываясь о том, какой вред они причиняют природе. Безусловно, мы обратимся в администрацию Исакогорского округа с призывом взять на контроль дальнейшую очистку берега реки, так как мусора осталось еще много», – прокомментировала координатор проекта «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина.

Архангельские активисты ОНФ регулярно проводят рейды, выявляют незаконные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов. Однако в некоторых случаях на месте бывших очагов мусора снова образуются несанкционированные свалки. Такие примеры есть в Приморском, Вилегодском, Плесецком, Вельском районах.

«До наступления зимы мы планируем провести экорейды на территории северодвинских дачных кооперативов и посмотреть, как изменилась ситуация за год. В прошлом году мы выявили порядка десяти свалок бытовых отходов в лесной зоне, рядом с дачными поселениями. Обо всем этом мы сообщили в администрацию Северодвинска и Росприроднадзор», – рассказала активист ОНФ в Архангельской области Алена Семенова.

Благодаря архангельским общественникам из 186 отмеченных на интерактивной карте несанкционированных свалок убрано 115, по остальным ведется работа.

 

10 октябрь 11:42 | : Будни

Главные новости


Политический дартс, или Как сделать из Няндомы второй Шиес
Жадный да ленивый платит втройне. У санатория «Беломорье» начались финансовые проблемы
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (100)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20