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Ваш ребенок курит? Получите 15 суток

Такой идиотский (не побоимся этого слова) документ готовится в недрах российского правительства. Как будто в стране много пустующих камер…

Есть идея ужесточить ответственность за потребление никотина несовершеннолетними не только для продавцов табачных изделий, но и для родителей. «Нарушителям» будут грозить следующие санкции: предупреждение, штраф в размере до пяти тысяч или арест на срок до 15 суток.

По оценкам медиков и социологических служб, в России сегодня курит примерно 10 % подростков. Что уже мало по сравнению с советскими временами, когда к выпускному вечеру курила около половины старшеклассников, а из армии возвращались почти 100-процентно курящими. Напомним, доходы от продажи табака в экономике СССР занимали одну из первых строчек (в разные годы).

На самом деле, борьба с курильщиками в России идет не на жизнь, а на смерть, как повышением акцизных марок, так и различными запретительными мерами… так, совсем недавно под давлением общественности удалось снять запрет на курение на собственном балконе.

Теперь осталось только закошмарить родителей, пополнить контингент детских домов, а также статистику внутрисемейных преступлений…

Впрочем, Национальный родительский комитет уже резко выступил против этой инициативы, предложив не пополнять за счет штрафов бюджет, а наоборот потратиться на спортивные секции, другие интересные детям занятия.

10 октябрь 07:49 | : Будни

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