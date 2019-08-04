Проститься с ветераном. Завтра Архангельск проводит в последний путь своего почетного гражданин

Как мы уже сообщали, вчера в столице Поморья ушел из жизни капитан, писатель и краевед Геннадий Павлович Попов.
Сенатор Виктор Павленко, хорошо знавший покойного лично, отзывается о нем как о человеке, беззаветно преданном родному городу, хранителе морской славы Архангельска.
Звание «Почетный гражданин города Архангельска» присвоено Геннадию Павловичу Попову в 2007 году за большой личный вклад в изучение истории нашего города, популяризации вклада Архангельска в развитие морского военного и торгового флота России. Он является автором свыше 200 статей и книг по истории Архангельского Севера.
Прощание с Геннадием Павловичем Поповым состоится 4 октября с 11 до 12 часов в центре «Патриот» по адресу: проспект Троицкий, 118.