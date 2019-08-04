Игорь Скубенко: Ветераны у нас хорошие… а вот тротуары так себе

Диалог главы города и старшего поколения северодвинцев состоялся в Центре культурных и общественных мероприятий. Мероприятие прошло во Всемирный день пожилого человека.
В беседе приняли участие заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Сахарова и начальник управления общественных связей и молодёжной политики администрации Северодвинска Иван Леонтьев.
- Прежде всего, хочу поздравить вас с праздником! Пожелать вам крепкого здоровья, оптимизма, любви и внимания со стороны родных и близких, - начал диалог Игорь Скубенко.
Затем глава города рассказал ветеранам об одном из главных документов - стратегии социально-экономического развития города.
- Основные направления стратегии развития Северодвинска до 2030 года выбраны нами в соответствии с национальными программами, обозначенными в майских указах Президента России. Также в документе прописаны проекты, значимые для города. И некоторые из них уже стартовали в этом году. Это - строительство нового моста через Никольское устье, дороги на Нёноксу и детского сада на 280 мест. Скоро начнутся работы по берегоукреплению на острове Ягры, а в квартале 167 появится ещё один детский сад, но уже с бассейном, - пояснил Игорь Скубенко.
Он добавил, что планов очень много, поэтому хотелось бы услышать мнение ветеранов о них, а также ответить на вопросы, которые волнуют.
Одним из первых тем, которую обсудили на встрече, стал ремонт дорог к садоводческим некоммерческим товариществам. Глава города пояснил, что под его руководством на территории города действует Координационный совет по поддержке садоводства.
- Мы собираемся раз в квартал, у нас есть чёткая повестка заседания. Координационный совет призван навести порядок в СНТ, ввести их деятельность в правовое поле. Что касается подъездных путей, то есть постановление о конкурсе на предоставление субсидий из местного бюджета на их содержание и ремонт. И, кстати, уже есть три садоводческих некоммерческих товарищества, которые его выиграли. Теперь за счёт городских средств и собственных они смогут привести дороги в порядок, - отметил Игорь Скубенко.
Он добавил, что острым вопросом стоит исполнение требований пожарной безопасности. Поэтому дано поручение подведомственным подразделениям при формировании следующего блока мер поддержки это учесть.
Следующим вопросом стало увековечивание имён участников 13-ой лыжной бригады, которая была сформирована на территории города и направлена на разрыв блокады Ленинграда.
- Мы уже работаем по этому вопросу, уточняем информацию. Что касается других памятников города, то приводим их в надлежащий вид. В этом году ведётся ремонт Воинского мемориала на Яграх, памятник Первостроителям приобрёл первоначальный вид. Значительные средства выделены на ремонт памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев...», весной следующего года мы будем принимать выполненную работу, - рассказал глава города.
Было очень много вопросов, касающихся дорог и тротуаров. Ветераны жаловались на их неухоженность и непроходимость.
- Я полностью с вами согласен. Тротуары у нас находятся в очень запущенном состоянии. Но благодаря участию в федеральном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» нам удалось освободить часть денежных средств из местного бюджета и направить их на ремонт семи пешеходных объектов. Мы продолжим работу в этом направлении и в будущем, - отметил Игорь Скубенко.
Он добавил, что в этом году выполнен большой объём работ по ремонту дорог в рамках вышеназванного федерального проекта. На участках, а их шесть, сделан серьёзный ремонт, в том числе и колодцев.
- Всего в рамках нацпроекта, рассчитанного на 2019 - 2024 годы, город сможет привести в нормативное состояние 85 процентов из 91 километра автодорог улично-дорожной сети. По его условиям, подрядчик будет обеспечивать четырёхлетнюю гарантию. Добавим к этому ещё два года, когда город должен поддерживать отремонтированные автодороги в нормативном состоянии, - уточнил глава города.
В беседе также была затронута тема льготного проезда людей старше 70 лет. Игорь Скубенко пояснил, что в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения» из городского бюджета выделяется более 33 млн рублей на проезд льготникам, среди которых пенсионеры старше 70 лет, а также школьники и студенты.
- Но у нас нет строгого учёта этих категорий граждан. Мы сейчас не можем чётко сказать, сколько людей почтенного возраста пользуется этой льготой. А это неправильно, не по-хозяйски. Необходимо навести здесь порядок, чем мы и вскоре займемся, - подчеркнул Игорь Скубенко.
В завершение встречи глава города обратил внимание, что есть вопросы, которые выходят за рамки компетенций городской власти.
- Но я готов транслировать ваши обращения на областном и федеральном уровнях. Уверен, постепенно мы сможем добиться их положительного решения, - прокомментировал глава Северодвинска.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинск)