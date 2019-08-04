Кусочек Северодвинска теперь будет и в Калининграде

Улица, названная в честь города корабелов, появится в Московском районе Калининграда. Такое решение принято на заседании топонимической комиссии в администрации этого города.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.
Северодвинск и Калининград - города побратимы, с 2010 года их связывает соглашение о партнёрстве. Город корабелов и столицу янтарного края во многом схожи, в том числе профильными производствами и тем, что в обоих городах население собралось со всех регионов бывшего СССР. Северодвинцы работают в Калининграде на заводе «Янтарь», часто бывают здесь в командировках. В последние годы многие переезжают в Калининград на постоянное жительство.
Расположится улица Северодвинская в Московском районе, пополнив ряд имеющихся улиц с названиями городов: Курская, Волгоградская, Астраханская и Архангельская.