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Активисты ОНФ провели в школе № 10 Архангельска занятие по безопасности дорожного движения

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области организовали урок по безопасности дорожного движения в школе №10 областного центра, а также помогли ребятам изготовить световозвращающие элементы – фликеры. Мероприятия прошли в рамках всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу».

В начале мероприятия третьеклассники ответили на вопросы общественников, направленные на знание правил дорожного движения. Школьники показали себя грамотными пешеходами и даже сами рассказали, для чего нужны фликеры в темное время суток.

Под руководством своего классного руководителя они с большим интересом сами вырезали различные формы из фетра, на которые потом наклеили светоотражающую ленту. Всем очень понравились светоотражающие аксессуары. Прямо на уроке ученики привязали фликеры к рюкзакам, а кто-то прикрепит их на верхнюю одежду и велосипеды.

«Казалось бы, простая поделка, но, на самом деле, очень необходимая для передвижения в большом городе. Благодаря световозвращающему элементу, детей будет видно для водителей на расстоянии. Не секрет, что Архангельск - «темный» город, освещения недостаточно, порой мачты освещения отключены или в них вовремя не заменены фонари. Уверены, что фликеры, изготовленные школьниками, помогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Алексей Нестеренко.

Напомним, акция ОНФ «Дорога в школу» проводится в соответствии с указом президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» в части снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и снижения смертности при ДТП.

По итогам мероприятий в рамках акции активисты ОНФ проведут круглый стол, на котором обсудят организацию улично-дорожной сети пешеходного движения вблизи школ Архангельска и внесут свои предложения по ее развитию.

 

27 сентябрь 15:55 | : Будни

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