Игорь Скубенко: То, о чем вы так долго мечтали

Заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков и глава Северодвинска Игорь Скубенко проверили, как идут работы на двух объектах, которые благоустраиваются по федеральному приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».
В выездном совещании приняли участие заместитель министра ТЭКи ЖКХ Тамара Лемешева, председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Северодвинска Михаил Тарасов, а также депутаты городского Совета Николай Трухин и Игорь Калеминцев.
Первый адрес - двор дома № 116 на улице Ломоносова. На сегодняшний день здесь выполнено около 20 процентов объёма работ.
- В Архангельске, Северодвинске и Новодвинске я посещаю те объекты, контракты по которым заключались в сентябре. Чтобы в следующем году не рисковать, все подрядчики должны быть определены к 15 февраля. До этого времени уже будут доведены лимиты финансовых средств, и можно будет объявлять аукционы, - пояснил Андрей Шестаков.
Аукцион на благоустройство двора на Ломоносова, 116 прошёл в мае, а контакт подписан в начале июня, но подрядчик даже не получил разрешение на земляные работы, хотя оно и было оформлено. На объект никто не вышел. Пришлось расторгать контракт в одностороннем порядке: процедура завершилась только к началу августа. - Сейчас мы решаем, вопрос о внесении этого подрядчика в разряд недобросовестных. Жителям дома нужно сказать спасибо за их активность и качество подготовки проекта, - подчеркнул Игорь Скубенко.
Сразу же был запущен повторный аукцион, и по его итогу 2 сентября был подписан контракт стоимостью 7 миллионов 312 тысяч рублей с индивидуальным предпринимателем.
Представитель нынешнего подрядчика Александр Сардак объяснил, что и сейчас есть отставание от графика: пришлось долго ждать поставки плитки, укладка которой предусмотрена проектом, были также с поставкой растворов. Он заявил, что через неделю планирует закончить асфальтирование. Завершить работу нужно до 15 октября, но устанавливать спортивное и игровое оборудование придётся позже, хотя всё уже заказано.
Андрей Шестаков сказал, что наметил посещение этого объекта на 14 октября и, чтобы ускорить рабочий процесс, предложил северодвинскому подрядчику направить в адрес производителя оборудования письмо за своей подписью.
Следующим пунктом поездки стала аллея Молодёжи. ООО «Северная Роза» - подрядчик, выполняющий строительство системы освещения по муниципальному контракту в дополнение к федеральному проекту, приступил к работам и выполнил около половины запланированных объёмов.
- Через неделю установим опоры освещения. Скоро будем подключаться к основному источнику питания и монтировать щит управления, - заявил генеральный директор фирмы Виталий Львов.
Игорь Скубенко отметил, что объект большой и по площади, и по объёму выполняемых работ. Он напомнил, что реализовывать амбициозный проект пришлось в два этапа: вся подготовка территории была выполнена в прошлом году.
- Здесь будут себя комфортно чувствовать представители разных возрастов и интересов: будет, где погулять с малышами, заняться физической культурой и экстремальным молодёжным спортом, будут места для отдыха на лавочках и в беседках, предусмотрена даже площадка для дрессировки собак. Город получит прекрасное место для отдыха, о котором его жители давно мечтали, - резюмировал глава муниципалитета.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)