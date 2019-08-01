Бывший северодвинский чиновник, чуть не ставший уголовником, занялся... разложением трупов

Путь Константина Талашова, когда-то заместителя северодвинского мэра, исчезнувшего из поля зрения региональной прессы после отставки, раскопали коллеги по «Вольному делу» из ИА «Беломорканал».
Оказывается, Константин Леонидович переехал в Кострому, где занялся оздоровляющим бизнесом. В частности, он изобрел тренажер для дыхательной гимнастики, а также создал вещество, которое сокращает период разложения человеческих останков в два-три раза.
Последнее открытие интересно с практической точки зрения – оно значительно сократит время (сейчас не менее 15 лет), после которого можно подхоранивать усопших в семейную могилу. Соответственно, сократится дефицит кладбищенских территорий.
Напомним, в свое время Талашов, как заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам, проходил соучастником Васильева по делу о спланированном банкротстве единственного в городе муниципального пассажирского автотранспортного предприятия. Тогда для него все закончилось штрафом в 100 тысяч.
Вину свою обвиняемый так и не признал.
(на фото: Константин Талашов, еще чиновник)