Митрополит Корнилий буквально нарасхват у ректоров архангельских вузов

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 сентября посетил Северный государственный медицинский университет. Ректор вуза Любовь Горбатова провела для владыки экскурсию и пригласила к сотрудничеству.
Архипастырю показали аудиторию морской медицины, а также аудитории, посвященные праведному Иоанну Кронштадтскому и святителю Луке (Войно-Ясенецкому).
«Радостно видеть, что университет уделяет внимание не только обучению, но и воспитанию студентов. Хорошо, что иностранцы, которые учатся в СГМУ, имеют возможность приобщаться к русской культуре. Благодарю ректора и сотрудников вуза за их активность, неравнодушие к духовно-просветительским вопросам и готовность сотрудничать с нашей епархией!» — сказал митрополит Корнилий.
Напомним, первое соглашение о сотрудничестве в социально-медицинском служении, духовно-нравственном просвещении и воспитательной работе Архангельская епархия и СГМУ подписали в 2004 году.
В 2011 году ученый Совет вуза принял решение о создании общественного факультета ментального здоровья. Это первый в России общественный факультет, который изучает влияние нравственного образа жизни на физическое здоровье человека.
С 2012 года в университете проходят Войно-Ясенецкие чтения. В вузовских аудиториях проходят лекции известных священников и православных деятелей (адвокат Александр Корелов, протоиерей Олег Стеняев, сектовед Александр Дворкин).
Кроме того, на базе СГМУ проходят курсы сестер милосердия и православные богословские курсы.
И в тот же день представителей Архангельской епархии принимали в САФУ.
Ректор Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова Елена Кудряшова 19 сентября провела совещание с участием духовенства. Архангельскую епархию представили протоиерей Евгений Соколов и игумен Феодосий (Нестеров).
Также на встрече присутствовал глава епархиальной юридической службы Эдуард Белов.
«Университет открыт для новых инициатив Архангельской епархии, — сказала Елена Кудряшова. — Мы рады сотрудничеству с митрополией и надеемся, что новый её глава, владыка Корнилий, в ближайшее время встретится с нашими студентами и преподавателями!»
Напомним, впервые соглашение о сотрудничестве Архангельская епархия и Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова подписали в 2012 году. Стороны совместно реализуют более 20 просветительских, научно-образовательных и социальных проектов; выполняют образовательные программы и культурные начинания.
Среди таких проектов: Архангельский форум Всемирного русского народного собора, областные Рождественские образовательные чтения, Северные детские чтения, духовно-просветительский лекторий, дискуссионный клуб «В поисках истины», областной творческий конкурс «Мой взгляд», олимпиада по истории и культуре Русской Православной Церкви, студенческий бал, конкурс фотографий, благотворительный фестиваль «Дом солнца».
Важной вехой сотрудничества стало открытие при САФУ в апреле 2018 года Центра православной культуры и домового Иоанно-Богословского храма. Преподаватели вуза всегда открыты к диалогу и соработничеству с представителями Церкви.
(по материалам Архангельской епархии)