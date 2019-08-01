Маленькие заложники севера. Архангельская область в списке регионов с самыми больными детьми

Наш регион третий в этом позорном рейтинге с показателями – 335 739 болезни на 100 тысяч детского населения до 14 лет.
На первом месте соседний НАО (343 297), на втором Карелия (339 669). Также в пятерку неблагополучных входят богатый Ямало-Ненецкий округ (323 206) и Чукотка (322 012).
Самые же здоровые дети проживают в Чечне (59 112), Кабардино-Балкарии (115 426), Республике Тыва (121 993, Адыгее (131 376) и Бурятии (141 660).
Данное исследование наглядно показывает, что север вреден не только для светоча русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина…