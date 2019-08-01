Митрополит Корнилий взял под пастырское крыло МУП "Водоканал"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 17 сентября провел рабочую встречу с директором ООО «РВК-центр» Михаилом Ивановым.
Владыка Корнилий и Михаил Валентинович договорились о сотрудничестве и взаимной помощи.
От редакции: Напомним, «РВК-центр» - концессионер многострадального МУП «Водоканал». После случившегося, потребители искренне надеются, что из их кранов потечет не просто чистая, но и освященная вода.
Справочно: Михаил Иванов возглавил ООО «РВК-центр» (концессионер архангельского водоканала) в феврале 2019 года. Опытный руководитель, он за пять лет сумел добиться впечатляющих результатов в Оренбурге. В частности, в 2018 году «Оренбург Водоканал» был удостоен знака отличия «Образцовое предприятие ЖКХ».
Трудовой стаж Михаила Иванова насчитывает более 33 лет на различных должностях — от электромонтера Каргалинской ТЭЦ ОАО «Оренбургэнерго» до генерального директора ООО «Оренбург Водоканал», который Михаил Валентинович возглавлял в течение 5 лет.
(по материалам Архангельской епархии)