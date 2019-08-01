Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий взял под пастырское крыло МУП "Водоканал"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 17 сентября провел рабочую встречу с директором ООО «РВК-центр» Михаилом Ивановым.

Владыка Корнилий и Михаил Валентинович договорились о сотрудничестве и взаимной помощи.

От редакции: Напомним, «РВК-центр» - концессионер многострадального МУП «Водоканал». После случившегося, потребители искренне надеются, что из их кранов потечет не просто чистая, но и освященная вода.

Справочно: Михаил Иванов возглавил ООО «РВК-центр» (концессионер архангельского водоканала) в феврале 2019 года. Опытный руководитель, он за пять лет сумел добиться впечатляющих результатов в Оренбурге. В частности, в 2018 году «Оренбург Водоканал» был удостоен знака отличия «Образцовое предприятие ЖКХ».

Трудовой стаж Михаила Иванова насчитывает более 33 лет на различных должностях — от электромонтера Каргалинской ТЭЦ ОАО «Оренбургэнерго» до генерального директора ООО «Оренбург Водоканал», который Михаил Валентинович возглавлял в течение 5 лет.

(по материалам Архангельской епархии)

 

18 сентябрь 11:21 | : Будни / Верую

Главные новости


АРО ЛДПР - падение с Олимпа? К итогам Единого Дня Голосования
Налоговый коэффициент берет за горло бизнес? Споры в Архангельской ГорДуме
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (163)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20