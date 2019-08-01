Архангельск не вошел в список городов, откуда мечтает свалить молодежь

Опрос проводился среди лиц возрастного сегмента 18-30 лет.
Чаще других мечтают покинуть родные пенаты молодые жители Тольятти, Омска, Барнаула, Челябинска и Волгограда.
Примечательно, что свое желание сменить местожительства они объясняют противоречием между высокими стандартами качества жизни и нехваткой квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать.
Ну, а патриоты-патриоты своей малой родины проживают в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.
Местами, где молодые люди намерены ловить за хвост свою птицу удачи названы Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Геленджик.
В связи с последними тремя населенными пунктами напомним, что спикер Архангельской Городской Думы Валентина Сырова не раз говорила о том, что люди покидают наш регион не столько из-за экономических проблем, сколько в поиске менее гнилого климата.