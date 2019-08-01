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Архангельск не вошел в список городов, откуда мечтает свалить молодежь

Опрос проводился среди лиц возрастного сегмента 18-30 лет.

Чаще других мечтают покинуть родные пенаты молодые жители Тольятти, Омска, Барнаула, Челябинска и Волгограда.

Примечательно, что свое желание сменить местожительства они объясняют противоречием между высокими стандартами качества жизни и нехваткой квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать.  

Ну, а патриоты-патриоты своей малой родины проживают в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.

Местами, где молодые люди намерены ловить за хвост свою птицу удачи названы Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Геленджик.

В связи с последними тремя населенными пунктами напомним, что спикер Архангельской Городской Думы Валентина Сырова не раз говорила о том, что люди покидают наш регион не столько из-за экономических проблем, сколько в поиске менее гнилого климата.

17 сентябрь 08:22 | : Будни

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