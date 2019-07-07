Северодвинск vs клещи

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Эпидемиологическую ситуацию по клещевому энцефалиту обсудили на межведомственном совещании, которое возглавила заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Сахарова.
- С августа отмечено снижение активности клещей на всех административных территориях области. На 10 сентября в лечебно-профилактические учреждения города по поводу присасывания клещей обратились 253 человека (в 2018 году - 252). В черте города зарегистрировано 17 случаев (в 2018 году - 19 случаев). В основном, это происходило в СНТ рядом с Северодвинском и Архангельском, - рассказала ведущий специалист эксперт северодвинского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Архангельской области Ирина Пашкова.
Она добавила, что зарегистрировано пять случаев клещевого вирусного энцефалита и три случая клещевого боррелиоза. Каждый раз заражение происходило в южных районах Архангельской области, Приморском районе, в Вологодской области и Краснодарском крае.
Против клещевого энцефалита привито 567 человек. Из них вакцинировано 299 желающих, в том числе 148 детей, ревакцинировано - 267, в том числе 120 детей.
Также представитель Роспотребнадзора напомнила, что единственная эффективная защита непривитого населения - это соблюдение правил индивидуальной безопасности при выходе на природу.
На совещании ещё раз было отмечено, что эффективной мерой профилактики инфекций, передающихся клещами, является акарицидная обработка городских территорий. На 10 сентября обработано 116,76 га. Особое внимание уделялось учреждениям образования, а также местам массового отдыха северодвинцев.
Проведён контроль качества эффективности акарицидной обработки: клещей не выявлено.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)