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Учиться никогда не поздно. Педагоги из Урдомы на форуме в Москве

Мы много писали о том, как проходила подготовка школ Ленского района к началу нового учебного года. Все это входит в социальную программу, разработанную ООО «Технопарк» совместно с правительством Москвы и Фондом развития Ленского р-на.

Но учебный процесс – это не только новые парты и свежевыкрашенные стены. Это, прежде всего, учителя. Которым тоже приходится учиться всю профессиональную жизнь. Их делегацию вышеуказанные инвесторы включили в программу Московского международного форума «Город образования».

Суть программы:

Организаторы мероприятия постарались сделать программу пребывания в столице учителей из Урдомы насыщенной и разнообразной. Педагоги из Архангельской области посетили московские музеи и школы, обменялись опытом с московскими коллегами, а также приняли участие в профильных тренингах и квестах для совершенствования своей профессии.

«Эта программа — органичное продолжение проекта взаимообучения городов России, — говорит директор Московского центра развития кадрового потенциала образования (МЦРКПО) Алексей Рытов. — Под запросы из других регионов мы стараемся сделать программы по тем компетенциям, которые местные педагоги хотят подтянуть. Люди едут в столицу, понимая, чему их конкретно научат. Учителя из Урдомской школы приезжают к нам уже второй раз. В программу мы включаем обязательно и культурные мероприятия, которые в то же время носят образовательный характер».

В рамках культурной программы педагоги из Архангельской области побывали на образовательных экскурсиях в Музеях московского Кремля, Музее Михаила Булгакова, Третьяковской галерее, Москвариуме, а также в музеях Отечественной войны 1812 года и «Экспериментаниуме».

Образовательная часть программы включала в себя тренинг о технологиях решения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе обучения детей и профильные мероприятия во Дворце творчества детей и молодежи имени Аркадия Гайдара и Школе № 1329.

Итоги:

Поморские педагоги уже в Москве начали подводить первые итоги своего московского обучения. «Наши курсы были посвящены проблеме метапредметных результатов, которым теперь отводится большое место в новых стандартах образования, — отмечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Урдомской средней школы Анна Тончихина. — Было очень интересно смотреть, как взаимодействуют московские школы по системе включения дополнительного образования, и проводить совместную работу со школами. Мы еще раз убедились в том, что идем верной дорогой: хоть мы далеко проживаем от столицы, но у нас тоже школы работают совместно. Приятным подспорьем стали ресурсы Московской электронной школы, очень хорошо, что мы тоже можем работать с этими ресурсами. Это один из тех ориентиров, которые в дальнейшем, надеюсь, в нашей работе будут использоваться».

«Посещение школы № 1329 и центра допобразования имени Аркадия Гайдара всем учителям из нашей группы очень понравилось, — делится впечатлениями учитель биологии Урдомской средней школы Елена Кызьюрова. — Той энергии, которой там обладают коллективы, можно по-хорошему позавидовать: они и всех нас зарядили очень эмоционально. Думаю, мы многое можем почерпнуть у столичных коллег и попробовать этот опыт использовать. К примеру, нам пришлась по душе идея организации университетских суббот — у нас такого нет, и это очень интересно. Или взаимодействие школ и отдельных учреждений, которые к образованию не относятся. Когда различные специалисты могут прийти в школы и провести для детей какие-то мероприятия».

«Город образования»:

Финальной вехой московского обучения педагогов из Ленского района стало участие в работе Московского международного форума «Город образования». «Мы хотели показать нашим коллегам то место, где сконцентрированы все ресурсы московской системы образования, — объясняет заместитель директора Московского центра развития кадрового потенциала образования Татьяна Расташанская. — Это же своеобразный старт этой системы к новому учебному году. Поэтому мы хотели показать его коллегам из Урдомы. Здесь представлено очень много ресурсов. Это и московский образовательный канал, и все центральные городские учреждения со своими экспозициями и возможностями, и Московская электронная школа».

По словам специалиста, на форуме также представлены площадки Курчатовского класса, инженерного и медицинского классов, работают мастер-классы и образовательные квесты — и это реальная возможность для учителей из Ленского района самим сесть за планшеты или ноутбуки и попробовать поработать в этом формате.

«Также мы делаем пробы, там коллеги могут попробовать себя в роли экспертов Государственной итоговой аттестации. Или, к примеру, здесь есть пробы, где можно пройти тестирование на руководителя образовательной организации, — перечисляет Татьяна Расташанская. — То есть здесь учителя видят реальные практические инструменты. Если им покажется это полезным, они могут к нам приехать еще раз, и тогда мы эти инструменты развернем уже более подробно».

На форуме все учителя из Ленского района получили удостоверения о повышении квалификации.
Свою поездку за знаниями в столицу педагоги оценивают как очень интересную и плодотворную. «Хочется поблагодарить организаторов программы за внимательное отношение, за грамотно и четко распределенное время, которое мы провели в городе, — говорит учитель русского языка и литературы Урдомской средней школы Любовь Кузнецова. — Все было очень насыщенно: мы и узнали много нового в плане своей профессии, и культурно обогатились. Поскольку мы преподаем в школах, нам это тоже необходимо, учитель должен развиваться не только в профессиональном образовательном ключе, но и в культурном».

В июле этого года преподаватели из Ленского района уже приезжали в Москву. Они поучаствовали в III Форуме социальных инноваций регионов, посетили разнообразные тренинги, занятия по робототехнике, ознакомились с работой Московской электронной школы и побывали на многочисленных образовательных экскурсиях.

03 сентябрь 13:51 | : Будни

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