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Команда мальчишек из Котласа стала турнира "Кожаный мяч"

24 августа в Смоленске состоялся объединенный финал всероссийских детско-юношеских соревнований «Кожаный Мяч – Кубок Coca-Cola» в средней возрастной группе. По итогам турнира команда «Локомотив-2006» из Котласа стала финалистом, заняв четвертое место.

В этом году решающие матчи Всероссийского финала «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» прошли на стадионе Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма. За победу в финале сражались 70 сильнейших любительских футбольных команд со всей России. Архангельскую область представляла команда «Локомотив-2006» из Котласа, которая успешно прошла все этапы соревнований.  В матче за третье место футболисты уступили команде «Фаэтон-2006» из Владимирской области со счетом 0:1.

Победителем турнира стала команда «Мотор-ЮИК» из Южноуральска, Челябинской области. При поддержке системы Coca-Cola в России победители соревнований смогут посетить товарищеский матч с участием национальной Сборной России.

В 2019 году игровой сезон «Кожаного мяча» стал еще увлекательнее для юных гостей мероприятия. Система Coca-Cola в России организовала для болельщиков развлекательную спортивную программу, где каждый желающий смог проявить футбольные навыки, отточить мастерство владения мячом, проверить меткость в спортивных конкурсах, а также получить спортивные призы и подарки.

На протяжении уже более 100 лет участие Coca-Cola в спортивных мероприятиях по всему миру является неотъемлемой частью политики компании. Будучи партнером турнира «Кожаный мяч» с 2009 года, Система Coca-Cola в России совместно с Министерством спорта РФ ежегодно поддерживает более 50 этапов соревнований по всей стране, превращая их в настоящий праздник.

  

29 август 16:10 | : Будни

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