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"Успение - наша летняя Пасха". Интервью с игуменом Феодосием

Богословский смысл одного из самых любимых в русском народе празднике. Беседа с благочинным приходов Архангельска, исполняющем обязанности наместника Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря игуменом Феодосием (Нестеровым).

– Завершился Успенский пост. В представлении многих людей, как воцерковленных, так и только приближающихся к ограде Церкви, это время связано с тремя праздниками: Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня, Преображение и Успение. Их именуют «тремя Спасами»: Медовым, Яблочным и Хлебным. В народной культуре с ними связаны разные традиции, приметы, суеверия. Как православному человеку к ним относиться?

– История Церкви красноречиво свидетельствует о том, что эта проблема очень древняя. По-видимому, она коренится в наших психологических особенностях. Для понимания всего того, что находится за пределами обыденного, человеку нужны символы. Самый близкий и понятый пример – погребальные обряды. Посмотрите, как они устойчивы. Их смысл для многих не совсем ясен. Но глубинная потребность быть причастным к тому, что находится за пределом обыденной жизни и окутано тайной, требует повторять их из поколения в поколение. При этом уровень образования и культуры не играет никакой роли. Так и с отношением к освященному меду, плодам, хлебу, купанию на Медовый Спас и катанию яблок на Яблочный Спас. Это свойство нашего духа, которое не развито, не наполнено глубоким евангельским смыслом.

Да, конечно, Святоотеческое Предание почти не говорит нам о народных обрядах, а от увлечения приметами предостерегает. По мере духовного созревания и воцерковления мы начинаем более спокойно и ровно относиться к ним. Обрядовость, в том числе уходящая корнями в народную традицию, занимает подобающее ей место. На это порой нужны годы осмысленной церковной жизни, знакомство с Евангелием, духовной литературой, но главным образом — участие в Святых Таинствах Церкви. А освященные плоды, мед и хлеб – это только освященные дары, выражение нашей благодарности за них Богу.

Кроме того, Церковь в своей истории никогда не шла по пути открытого запрета всех народных традиций и обрядов. Более того, наверное, это и невозможно. За этим бы последовало ненужное ожесточение. Прошло более двух тысяч лет христианской истории, а Воскресение до сих пор в английском языке звучит как «Sunday» — день Солнца. Для христиан это Солнце Правды – Иисус Христос… Слово «Спас» в народном названии праздников Успенского поста указывает на Спасителя мира и напоминают нам о необходимости веры в Него.

– Не только невозможно, но, наверное, и не нужно. У одного из творцов северной русской культуры Бориса Викторовича Шергина есть удивительно красивые мысли об этом. В размышлениях о Пасхе он писал, что у русского народа есть как бы три степени понимания праздника. Первая и самая высокая степень – у святых отцов, отшельников и пустынников. Они уже при жизни созерцают Царство Небесное. Вторая степень – понятная всем нам. Это торжественные церковные службы, события праздника, выраженные на языке иконы и песнопений. А третья – здесь же, рядом – простая детская радость о Христе Воскресшем, окутанная в народные традиции, гуляния, обычаи. Евангелие именует Господа Источником воды живой. Черпать из этого Источника можно разными ковшами. Но все это будет та же живая вода…

– Подтверждения этим словам можно найти в Священной Истории. Приносить Богу начатки первого урожая – обычай, истоки которого уходят своими корнями в Ветхозаветные времена. У этого обычая есть большое нравственное и педагогическое значение. Плоды, которыми нас щедро одаривает земля, нам до конца не принадлежат. Приношение Богу лучшей части, выраженное на символическом языке обряда, – свидетельство веры, благодарности и смирения. Осмысленное, христианское понимание этого обычая не проходит бесследно для сердца. Народное благочестие глубоко связано с церковностью, почитанием православных праздников, бережным отношением к евангельскому идеалу жизни. Все это сохраняет душу нашего народа.

– Начатки плодов приносятся и освящаются. В молитве на освящение всякой вещи священник призывает для благословения благодать Святого Духа, «…к телесному спасению, заступлению и помощи». Эти слова свидетельствуют о том, что сотворенный мир соучаствует в нашем спасении…

– В Православной Церкви вещественная святыня почитается и принимается с пониманием и благодарностью. В то время как в сектантских сообществах, особенно в протестантских, почти всегда идет восстание на святыни, освященное миро, елей, иконы, сосуды. За этим стоит непонимание того, что Господь сотворил нас двусоставными. Поэтому наша вещественная, телесная природа тоже требует освящения и обожения.

Мы с радостью освящаем в храме куличи, яички, вербочки и делаем это без какой-либо надменности или снисходительного отношения к ближним. Ведь для кого-то букетик вебочек или освященное на Преображение яблоко – источник света, маленькая искорка, от которой может зажечься вера. Иначе как можно объяснить то, с какой теплотой верующие люди хранят принесенные из храма букетики верб или березовые веточки, освященные на Троицу?

Со стороны кажется, что это что-то неважное, но для человека это святыня, путеводная ниточка, перст, указующий на Христа. Помню, как в молодые годы вместе с другом мы первый раз ездили в Дивеево. Там, где сейчас канавка Божией Матери, он сорвал веточку. Нам было тогда лет по двадцать шесть — двадцать семь. Мой друг шел по пути воцерковления и Господь в видении сподобил его увидеть свет, исходящий от веточки… Конечно, мы знаем, что нет на земле чуда выше Таинства Евхаристии. Исповедь и Причастие ничто не может заменить, но и такие малые свидетельства могут быть значимы в жизни христиан.

– В Архангельске один из красивейших храмов освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Успенскими именуются многие церкви на Русском Севере. В рядах иконостасов местных храмов очень часто встречается икона Успения Богоматери. С чем связано такое почитание праздника, этого события в жизни Церкви и жизни каждого из нас?

– Этот вопрос требует особого осмысления. Действительного, Успению Богоматери посвящены множество соборов и храмов по всей нашей стране. Это и величественный Успенского собор в Кремле, и небольшие деревенские часовни. За этим стоит глубокое, благоговейное религиозное чувство. В лице Божией Матери Господь оправдал человечество. Предание повествует нам о том, что на третий день после погребения Богородицы апостолы, ради своего собрата Фомы, решили отвалить камень и дать апостолу возможность проститься. Но когда они открыли пещеру, то не нашли в ней тела, а только одни погребальные пелены. В изумлении апостолы возвратились в дом и молились Богу, чтобы Он открыл им смысл увиденного. Вечером, во время молитвы, они услышали ангельское пение. Посмотрев наверх, апостолы увидели в воздухе Божию Матерь, окруженную ангелами, в сиянии небесной славы. Господь Иисус Христос воскресил Свою Пресвятую Матерь, поставив выше всех ангельских сил. Богородица сказала апостолам: «Радуйтесь! Я с вами во все дни; и всегда буду вашею молитвенницею перед Богом».

О чем же говорит нам это древнее предание? Человек призван к вечной жизни, но каждому из нас предстоит пережить смерть. Возвращение в прах для нас неестественно, оно вызывает страх и печаль. Всё ветхозаветное человечество, верное Богу, ожидало семени жены, стирающего главу змия (ср. Быт. 3, 15). И вот приходит в мир обещанный Мессия. Христос, взяв на Себя человеческую плоть, показывает пример безгрешной жизни. Крестными страданиями, Своей Пречистой Кровью омывает грехи всего человечества; смертью Своею искупает род человеческий; Воскресением разрушает узы смерти, даруя каждому верующему в Него жизнь вечную; и, наконец, Вознесением восстанавливает человека к былой славе. Пресвятая Богородица явным образом показывает нам, на примере Своего жития и успения, что возможно победить грех. Известный русский богослов протоиерей Сергий Булгаков говорит: «Непорочность и безгрешность Приснодевы относится не к Ее природе, но к Ее состоянию, к Ее личному отношению к греху и личному его преодолению». Успение – это личная Пасха Богоматери, поэтому не случайно сам праздник часто называют летней Пасхой. Отныне при содействии Божьей благодати каждый из нас может воскреснуть в Жизнь вечную.

– Время Успенского поста предваряется празднованием обретения честных древ Животворящего Креста Господня, посреди поста – Преображение, а завершается он Успением. Как эти три праздника и события в истории Церкви связаны между собой?

– Богослужебный календарь Православной Церкви премудро устроен. Если говорить простыми словами, то без Креста невозможно спасение, изменение и преображение человека. Обожение, раскрытие в себе образа Божьего – цель христианской жизни. Но сами по себе, своими усилиями мы обожить себя не в состоянии. Необходимо содействие Святого Духа. Но и без нашего соучастия, без усилий, трудов приобретение дара обожения тоже невозможно. Это то, что на языке богословия именуется синергией, сотрудничеством, соработничеством человека и Бога. Наконец, не пережив, не испытав успения, мы не можем приобрести совершенный плод христианской жизни – Царство Божие и блаженную вечность.

Совершая евхаристический канон, священник произносит слова молитвы: «…Ты от небытия в бытие нас привел еси и отпадшыя возставил еси паки, и не отступил еси, вся творя, дондеже нас на небо возвел еси и Царство Твое даровал еси будущее». Царство Божие Господь даровал нам уже сейчас, здесь. Не как отдаленную во времени перспективу, а как уже свершившуюся реальность. Также и в Евангелии мы читаем: «Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). Эти же слова с греческого наречия могут быть переведены как «Царство Божие среди вас есть». Мы уже сейчас должны быть гражданами Неба. Первые шаги на этом пути нам предстоит сделать здесь.                                    К этому нас призывает Евангелие, этот призыв мы слышим в словах евхаристической молитвы. Человек, испытывающий свою совесть, участвующий в Таинствах Церкви, уже сейчас испытывает прикровенную тихую радость и блаженство. Все наши скорби, временные трудности не идут с этой радостью ни в какое сравнение…

Беседовал Денис Данилов

На фото: Успение Богородицы. Хуго ван дер Гус. Голландия, 1872 г.

29 август 13:37 | : Будни / Верую

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