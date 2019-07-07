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В Новодвинске при поддержке ОНФ открылся первый в регионе цивилизованный пункт приема вторсырья

В городе Новодвинске при содействии и поддержке архангельских активистов Общероссийского народного фронта открылся первый в регионе пункт приема макулатуры и пластика. В дальнейшем, пластик и бумагу ждет сортировка и отправка на перерабатывающие заводы.

«Мы считаем, что это событие. Открытие такого пункта - один из маленьких шагов в реализации национального проекта «Экология». Думаем, теперь у людей будет заинтересованность не выбрасывать пластик, картон и бумагу в мусорные контейнеры, а сдать в пункт приема вторичного сырья за небольшое вознаграждение. Безусловно, в этом деле надеемся на молодежь. Наверняка, ребята помогут пожилым людям разобрать квартиры от ненужной макулатуры, а также очистить от пластика места в городе, где он может стихийно складироваться»,- прокомментировал активист ОНФ в Архангельской области, директор ООО «ЭкоРесурс» Руслан Каландаров.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Айман Тюкиной, в Архангельской области продолжается внесение изменений в территориальную схему обращения с ТКО. Пункт приема бумаги и пластика в Новодвинске существенно разгрузит контейнерные площадки возле многоквартирных домов и повысит культуру обращения с отходами.

 

29 август 11:19 | : Будни

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