Из министерства – в школу. Илья Иванкин возвращается в Архангельск

Как стало известно редакции из собственных источников, бывший министр образования и науки в правительстве Архангельской области Илья Иванкин (в народе прозванный «Незнайкой» за специфический внешний вид), принял предложение возглавить исакогорскую школу № 77.
Напомним, что после ухода из правительства, он некоторое время проработал в САФУ на расстрельной должности проректора по инфраструктурному развитию, а в январе 2017 года по приглашению тогдашнего ненецкого губернатора Игоря Кошина уехал в Нарьян-Мар, чтобы возглавить окружной департамент образования, культуры и спорта.
В отставку подал в сентябре 2018 года… по данным ряда источников – не сошелся характерами с новым губернатором Цыбульским (в народе «Чиполлино»).
По мнению наблюдателей, бывший министр согласился взять исакогорскую школу из-за отсутствия более лакомых предложений на рынке архангельского образования.
Напомним также, что буквально вчера стало известно об отставке действующего министра регионального образования Сергея Котлова… этот, как будто, подался в бизнес.