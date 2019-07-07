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В Северодвинске борются с горящей свалкой

Тлеющий мусор на полигоне ТБО под Северодвинском успел стать притчей во языцах, особенно в устах экоактивистов.  Уже и специалисты-химики предупреждают, в процессе медленного горения отходов в атмосферу выделяются опаснейшие яды - фостен и диоксин.

Вот, что делает в этом направлении администрация города:

О видах и темпах работ рассказал директор СМУП «Спецавтохозяйство» Артём Фокин.

На северодвинском полигоне твёрдых бытовых отходов (ТКО) продолжается борьба с возгоранием. Дважды в день объект посещают бойцы СПЧ-7 для осмотра и оценки динамики работ по ликвидации возгорания. Они готовы оказывать всестороннюю помощь, но «Спецавтохозяйство» справляется самостоятельно.

- Динамика положительная. Сейчас работает два бульдозера и три самосвала для завоза грунта. Мы привлекли ещё две поливомоечные машины, которые постоянно увлажняют территорию карты, где идёт тушение, - уточнил он.

Напомним, что для ликвидации возгорания используется метод изоляции грунтом. Тем самым перекрывается доступ кислорода к очагу, и процесс тления прекращается. Выбор данной технологии был сделан после консультации с пожарными и Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

28 август 08:20 | : Будни

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