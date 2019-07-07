В Северодвинске борются с горящей свалкой

Тлеющий мусор на полигоне ТБО под Северодвинском успел стать притчей во языцах, особенно в устах экоактивистов. Уже и специалисты-химики предупреждают, в процессе медленного горения отходов в атмосферу выделяются опаснейшие яды - фостен и диоксин.
Вот, что делает в этом направлении администрация города:
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О видах и темпах работ рассказал директор СМУП «Спецавтохозяйство» Артём Фокин.
На северодвинском полигоне твёрдых бытовых отходов (ТКО) продолжается борьба с возгоранием. Дважды в день объект посещают бойцы СПЧ-7 для осмотра и оценки динамики работ по ликвидации возгорания. Они готовы оказывать всестороннюю помощь, но «Спецавтохозяйство» справляется самостоятельно.
- Динамика положительная. Сейчас работает два бульдозера и три самосвала для завоза грунта. Мы привлекли ещё две поливомоечные машины, которые постоянно увлажняют территорию карты, где идёт тушение, - уточнил он.
Напомним, что для ликвидации возгорания используется метод изоляции грунтом. Тем самым перекрывается доступ кислорода к очагу, и процесс тления прекращается. Выбор данной технологии был сделан после консультации с пожарными и Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)